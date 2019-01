El acento extremeño

En estos días de Navidad, con Cáceres lleno de familiares que vuelven de Madrid o Barcelona a pasar unos días, me ha llamado la atención escuchar a muchos cacereños de toda la vida hablar pronunciando cada ese y cada jota como si fueran locutores de televisión. No lo entiendo. Avergonzarse del acento propio e imitar el de otras regiones es una suerte de complejo que me irrita.

Eso me sucedía en la calle. Luego, cuando entraba en el hospital para pasar allí algunas noches, escuchaba a gentes de la provincia que se expresaban como sabían, sin avergonzarse de sus coloquialismos y sus localismos, orgullosos de hablar como siempre han hablado y sin ningún complejo.

Me lo pasaba bien en la 'Residencia' averiguando si la familia de la habitación de al lado era de un pueblo situado al norte del Tajo o de otro pegado a la raya fronteriza. Si cerraban las oes finales, los situaba por el Alagón y acertaba. Si pronunciaban la ese implosiva, antes de otra consonante, les preguntaba si eran de Cedillo o de Herrera de Alcántara y entablábamos animada conversación sobre vocablos y acentos característicos.

Cuando era adolescente, no aguantaba a los tontos de Cáceres que intentaban pronunciar las eses para parecer que no eran de aquí. Algunos de aquella generación aún presumen de tener ascendientes de fuera como si no sintieran el orgullo de ser de aquí, disimulándolo con eses y jotas.

Hace 40 años, lo de ser extremeño parecía un baldón. Ya no nos acordamos, pero nos hemos sacudido muchos complejos en este tiempo de autonomía. Por eso me dan pena los emigrantes que regresan a Extremadura y adoptan una pose de superioridad, en un intento de aumentar su autoestima minusvalorando al otro y despreciando no a su vecino, sino sus propios orígenes.

Esto de los acentos y los complejos está más extendido de lo que parece. Fíjense: unos se acomplejaban de su acento extremeño y servidor, cuando llegué a Galicia y me puse a hablar gallego, escuché cómo me pedían que volviera a hablar con mi acento extremeño. «Preferimos que sigas hablando español, que lo hablas con muy buen acento», me decían manifestando complejo por un lado y desconocimiento por otro.

En Galicia, hicimos una encuesta en el instituto y los alumnos confesaban que hablaban gallego en casa y con la familia, pero cuando salían a la calle iban cambiando al castellano y cuando ligaban, que es cuando se sentían más expuestos y cuando más deseaban impresionar, hablaban siempre castellano.

En Cáceres, había chicas en mis tiempos que cuando ligaban con un extraño, pronunciaban unas eses muy sonoras y unas jotas muy velares, pero cuando hablaban con nosotros, los de casa, aspiraban eses y jotas con familiaridad. Supongo que en esto de los acentos está la clave del poder: los habitantes de las autonomías pujantes hablan con su acento sin ningún complejo; los que vivimos en regiones pobres, tenemos tendencia a imitar a los ricos, en nuestro caso, a base de eses y jotas.

Lo de hablar fino es muy relativo. Si en la Edad Media, el reino de León hubiera sido más poderoso que el de Castilla, seguramente lo fino y elegante sería decir «estati quietu», al estilo de Ceclavín o Garrovillas, es decir, vocales finales leonesas cerradas a tope. Como Castilla fue el reino hegemónico, lo de «estati quietu» suena pueblerino, pero no lo es: simplemente, hablan como leoneses viejos.

En ese punto, me encantan los habitantes del Val do Xálima. Ellos sí que no tienen vergüenza al emplear a fala. En la escuela, en el trabajo, en casa, para ligar y para jugar, hablan como saben y como son. No tienen ningún complejo y utilizan su lengua con una naturalidad ejemplar.

En Francia, una diputada del grupo de Macron ha propuesto que se castigue la glotofobia (burla de un acento). Solo faltaba que también esto fuera delito. Burlarse de un acento u ofenderse por esa burla denota complejo, pero no es delito, solo estupidez.