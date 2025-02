Acenorca anuncia que construirá una «fábrica nueva y mejor»

«Acenorca va a tener una fábrica nueva y mejor». Es uno de los mensajes que lanza la cooperativa aceitunera de Montehermoso que el pasado lunes por la tarde sufrió un incendio que ha arrasado la nave de producción. 48 horas después del suceso, ... la empresa, la más importante de la localidad (5.666 habitantes) y un referente en la agroindustria extremeña, asegura que ha podido atender con normalidad la recepción de los camiones y que ya trabaja «para activar soluciones en el ámbito laboral que garanticen nuestro compromiso con el empleo, especialmente el de aquellas personas cuyas áreas de trabajo se han visto afectadas por las llamas».

«La comunicación con los trabajadores, a los que agradecemos su comprensión, gestos de cariño y solidaridad, es fluida y constante, con el objetivo de trasladarles las novedades que se van produciendo», añade la empresa. «A lo largo de los próximos días -sigue-, mantendremos un primer encuentro con la plantilla e iremos concretando las soluciones que requiere su personal».

Se han salvado del fuego el área de Administración y la de recepción de mercancías, donde este martes se recogieron más de 200.000 kilos de aceitunas, según detalla la propia cooperativa, que emplea a 120 personas. 32 de ellas volvieron este martes a sus puestos de trabajo, al estar ubicados en esas áreas no afectadas por el incendio. «El hecho de que la zona de verdeo esté alejada de la nave principal afectada por el fuego -explica Acenorca en un comunicado- permite continuar con la campaña sin comprometer la labor de las cooperativas en una época de gran actividad, pues la recogida se encuentra en pleno apogeo».

«Este martes hemos recogido 200.000 kilos de aceitunas», asegura la empresa de Montehermoso

A última hora del martes, directivos de la empresa se reunieron con responsables de las quince cooperativas asociadas. «El presidente les aseguró que no existen motivos para estar intranquilos, pues la cooperativa está muy bien considerada y dispone de materia prima para trabajar», comenta la empresa, que añade que además, José Antonio González les transmitió que «Acenorca mantiene sus clientes y va a tener una fábrica nueva y mejor».

Ya se han empezado a dar paseos para cumplir ese anuncio, de hecho. En la mañana de este miércoles, miembros del equipo de gestión de la cooperativa de Montehermoso se reunieron con ingenieros «para comenzar a trazar una hoja de ruta para la reconstrucción de la fábrica, un proceso para el que aún resulta muy prematuro marcarse plazos concretos».

Ampliar Personal de la cooperativa incendiada, reunido a las puertas de su sede principal, este martes. Andy Solé

Aunque ya no hay fuego, los bomberos continúan en las instalaciones, dado el peligro de reactivaciones por la presencia de puntos calientes en la nave incendiada. Esto explica que se mantenga como controlado y no se dé por extinguido. Ese riesgo explica también que los responsables de la cooperativa aún no hayan podido entrar esa zona de la fábrica que ha ardido, lo que les impide hacer una valoración de daños.

La empresa asegura que aún se desconoce cómo empezó el fuego, y cierra su comunicado público agradeciendo «enormemente la gigantesca ola de solidaridad recibida a lo largo de las últimas horas». «Sociedad, proveedores, clientes, particulares, representantes institucionales y del ámbito empresarial, y especialmente compañeros del sector aceitunero, no han dudado en ponerse a disposición de la empresa para ser parte de la solución y acompañar a Acenorca en el camino hacia la recuperación completa de su actividad».