Hackean los datos de clientes de productos de parafarmacias

El programa referente de fidelización de clientes en productos de parafarmacia, 'hackeado'. Los ciudadanos que tengan el servicio Farmapremium han visto como sus datos personales ... han quedado expuestos y han sido accesibles para piratas informáticos la pasada semana. El Farmapremium permite a personas la compra de productos de parafarmacia (productos de cosmética, dietética, higiene o alimentación) a un menor coste. Según datos de los farmacéuticos extremeños, en la región son alrededor de 45 farmacias las que venden productos de parafarmacia acogidos a este servicio. A sus clientes y, por supuesto, al resto de compradores de productos en parafarmacias exclusivamente les ha afectado ese 'pirateo' cuyo aviso se lanzó el jueves pasado.

«La seguridad de tus datos prioritarios es prioritaria en Farmapremium. (...). Sin embargo, la seguridad técnica no es inexpugnable y pueden existir actuaciones dolosas de terceros para vulnerarla. Te informamos que el servicio Farmapremium ha sufrido un incidente de seguridad en sus sistemas de información y por ello han quedado expuestos parte de los datos personales de los titulares de la tarjeta», se alertaba en un aviso lanzado hace cinco días.

«Una vez detectado el incidente, hemos aplicado determinadas correcciones y medidas de seguridad adicionales en nuestros servicios de información, procediendo de inmediato al corte de acceso indebido a nuestros sistemas. Sin embargo, parte de tus datos personales identificativos han podido quedar afectados: nombre y apellido, DNI, teléfono móvil, dirección de correo electrónico...», se agregaba en ese aviso.

Este hackeo de datos no ha afectado a las farmacias, explica Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz, quien minimiza el impacto de este incidente porque no hay muchas en la región con productos de parafarmacia. Una farmacia es un establecimiento sanitario en el que se dispensan medicamentos, fórmulas magistrales y otros productos sanitarios. Una parafarmacia es un comercio o una sección de un comercio que ofrece productos que no son medicamentos, pero que suelen venderse en las farmacias.

En el conjunto de España, 3.239 farmacias están adheridas al servicio de fidelización de clientes Farmapremium. Según informa en su web, con 1,6 millones de personas las que tienen su tarjeta.