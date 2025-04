Vergeles dice que le da «mucha pena» el presunto caso de abusos de Colegio de Médicos de Badajoz

e.p. Viernes, 11 de febrero 2022, 12:31 Comenta Compartir

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha declarado este viernes en relación al presunto caso de abusos sexuales en el Colegio de Médicos de Badajoz que le da «mucha pena», y que «se puede traducir en una falsa imagen» de una institución que tiene que defender la profesión, la cual «tiene mucho que ver con la prevención de ese tipo de situaciones».

«Lamento profundamente que esto haya sido así, pero no me voy a poner a valorar ni actuaciones, ni nada, porque ahora mismo eso está ya en proceso judicial, y creo que es la Justicia quien debe actuar«, ha remarcado, junto con que sí que le produce »pena«: »cómo no me va a producir pena, si es que es el colegio al que pertenezco«.

De esta forma se ha pronunciado Vergeles a preguntas de los periodistas sobre la denuncia interpuesta por parte de varias trabajadoras del Colegio de Médicos de Badajoz sobre abuso sexual por parte del oficial mayor de la entidad, que fue despedido, y a tenor de lo cual en primer lugar ha querido «condenar cualquier forma de abuso que se produzca».

De igual modo, ha sostenido que es «necesario» que, si se produce en una institución que representa a unos profesionales que tienen que estar «muy sensibles» a lo que son los efectos de cualquier tipo de violencia en su desarrollo profesional, hay que actuar y hacerlo desde el punto de vista de la Justicia, como se está llevando a cabo.

Acto seguido, no se ha querido pronunciar sobre la cronología de los hechos, porque no la conoce «con detalle», y «desde luego», ha señalado, «darle todo el apoyo posible a las víctimas» y «todo el ánimo a que actúe la Justicia».

«Vamos a esperar a los resultados de la Justicia para hacer una valoración más completa», ha hecho hincapié Vergeles, que ha insistido en «condenar cualquier tipo de violencia, de abuso» y en que le parece que «hay que desterrarlo», como también ha coincidido con las palabras pronunciadas este miércoles por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien subrayó, como ha recordado Vergeles, que «si eso pasa es que todavía tienen que cambiar muchas cosas en la sociedad».

Ha expuesto además que cuando se habla de leyes de paridad y de este tipo de cuestiones «no es una cosa frívola», sino «una necesidad que tiene esta sociedad para igualar a los géneros», de manera tal que, a su juicio, en este momento es necesario desarrollar todas las acciones de discriminación positiva «sobre las que más pierden, que suelen ser las mujeres».

José María Vergeles ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Badajoz en la que ha informado sobre la donación de kits de realidad virtual que realiza la Fundación Ricky Rubio para menores pacientes oncológicos que deben realizarse tratamientos de radioterapia.