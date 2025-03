La abundancia de palomas y el temor a la escasez de codornices marcan la media veda

«No sé lo que nos vamos a encontrar. La duda es grande pero también las ganas. Esas no faltan nunca». Juan Carlos Pablos, de ... 31 años y vecino de Don Benito, cuenta las horas para que llegue el sábado. Ese día, con su escopeta y unos amigos, empezará en la localidad cacereña de Jaraicejo su media veda de esta campaña.

Oficialmente la vuelta a la actividad cinegética arrancó ayer en Extremadura pero la media veda empezará realmente a ser una realidad dentro de tres jornadas. Este año llega con la incertidumbre de cómo la sequía ha afectado a la reproducción de las aves y sin cambios en la orden que la regula.

Extremadura mantiene en vigor alrededor de 80.000 licencias de caza, según la actualización ofrecida por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza). No todas, ni mucho menos, se echarán a los campos en la media veda, una época corta de fechas pero que siempre llega con renovada expectación entre el sector cinegético extremeño.

«Unos años parece que hay más ganas que otros por cómo ha ido de lluvias pero al final siempre hay cazadores», relata Miguel Ángel Valero, un experto guarda de un coto de Azuaga.

Entre ayer, 15 de agosto y el 8 de septiembre, en ocho jornadas en concreto, se podrá cazar codorniz, estornino pinto, urraca, grajilla, ánade real, zorro, paloma torcaz y paloma bravía. Y, como parte de una excepción a lo generalizado, algo de tórtola común donde sea posible. La codorniz y la paloma son los grandes reclamos porque se mantiene la prohibición general de cazar tórtola.

Ilusión

«El que no sale un rato, sale otro», argumenta José María Gallardo, presidente de Fedexcaza, para avanzar que siempre hay cazadores que se echen a la media veda aunque parezca que pueda haber menos interés en este verano.

«Voy a cazar palomas, este año hay muchas. En cambio me dicen que hay poca codorniz», explica Pablos a HOY. «El que haya llovido muy poco este año ha empujado a la codorniz a reproducirse a otras latitudes más húmedas, donde haya más agua y alimentación. En condiciones normales, en la provincia de Badajoz debería haber mucha en las zonas de regadíos pero este año apunta a que no va a ser así», dice.

«Creo que en uno de los cotos que voy a cazar no va a estar mal porque contamos con un comedero y hay abundancia de palomas», sentencia este cazador «de cuna» y que no suele faltar al inicio de la media veda de cada temporada. Si no en el primer día posible, en el segundo.

«Es cuestión de tener ilusión para salir a la media veda aunque este año esté peor por la sequía o te plantees irte de vacaciones. Pero como yo la tengo siempre empezaré el sábado», confirma Juan Carlos Pablos.

En realidad, ayer, 15 de agosto, solo estaba permitida la caza de codorniz y paloma torcaz y bravía. A partir del sábado, para el resto de especies animales.

No hay cambio en la resolución de este año de la Junta de los periodos y días hábiles de caza respecto a la anterior. En el periodo de media veda se establece una limitación de capturas de 15 ejemplares de paloma torcaz por cazador o cazadora y día.

Para la codorniz al salto el cupo de capturas se establece en un máximo de 10 por cazador y día para toda la temporada. Además, la distancia mínima a los bebederos habituales será de 100 metros y se prohíbe la utilización de reclamos excepto para el zorro.

Para Miguel Ángel Valero, el inicio de la caza menor en estas fecha del año casi siempre llega envuelta en dudas. La primera, es si hay cazadores dispuestos a salir al campo en este periodo.

«Muchas veces se dice que no son fechas, por las vacaciones, y que muchos prefieren dejarlo para octubre, pero la verdad es que al final siempre hay cazadores en la media veda», resume.

La segunda pregunta a resolver es la presencia abundante o no de especies cinegéticas. «Una veces más, unas veces menos, en Extremadura tenemos mucha riqueza», concluye Valero.