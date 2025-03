Ignacio Sánchez Amor (Jaraíz de la Vera, 1960) ha sido diputado nacional, regional y vicepresidente de la Junta de Extremadura. Ahora es eurodiputado y, en ... esta entrevista con motivo de la invitación a la delegación de extremeñas musulmanas habla de integración y de las próximas elecciones europeas.

–¿Qué pasos puede dar Extremadura para favorecer su integración?

–Las sociedades que han sido educadas en la emigración están mejor preparadas para la inmigración. Y la extremeña lo es. Mis abuelos fueron a Alemania igual que los padres de estas jóvenes vinieron a Extremadura. Cuando la inmigración es ordenada y adecuada, provoca integración. Me encanta ver a las chicas con el velo dando clases en Extremadura.

–En unos meses hay elecciones europeas. ¿Qué se juega Extremadura?

–Lo que espero, y tuve la oportunidad de hablarlo con la presidenta Guardiola, es que haya un representante de Extremadura del PP. En general hay agenda ideológica, pero también la hay muy territorial. Los representantes de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura coincidimos en temas agrarios y hay que reforzar la presencia de Extremadura con el PP.

–Se habla mucho de la PAC, pero hay otros asuntos. ¿Cuáles?

–En este momento buscamos un equilibrio entre las necesidades del mundo agrario, nuestras necesidades de producir alimentos y nuestra situación ambiental y de cambio climático. No hay más que asomarse al telediario para ver que hay que tomar decisiones. No pueden ser precipitadas, no pueden ser voluntaristas y siempre deben tener en cuenta los intereses de las zonas rurales, despobladas y donde es fundamental para la economía. Asumamos que hay que hacer algo porque por este camino de sequías y lluvias interminables, el primer sector afectado va a ser la agricultura. Cuando hablamos de políticas de cambio climático hay que tener en cuenta que el campo es el primero que sufre las consecuencias del cambio climático. Al asumir el cambio climático estamos protegiendo la agricultura.

–El PSOE extremeño cambia de secretario general. ¿Cómo ve la sucesión de Vara?

–El partido siempre ha sido ejemplo de sucesiones. Espero que lleguemos a un acuerdo y que consigamos mantener lo mejor del pasado con una cierta renovación generacional.

–Ya hay bandos en liza en el PSOE de Badajoz. ¿Por cuál opta?

–No estoy metido ni me parece momento de hacer opciones personales. Todo el mundo tiene derecho a presentar sus legítimas ambiciones políticas. Pero tenemos que volver a dar una lección de seriedad y compromiso con la región.

–¿Cómo afectan las negociaciones para la amnistía y la condonación de la deuda a la imagen de España en Europa?

–Cualquier solución que se perciba como una solución a las tensiones catalanas va a ser siempre bien recibida.

–¿A costa de borrar delitos cometidos en un momento en que se violentó Cataluña?

–El objetivo es restañar las heridas de lo que pasó hace unos años. El presidente del Gobierno lo ha dicho por activa y pasiva: cualquier cosa que se haga, se hará dentro de la Constitución Española.