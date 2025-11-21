Absuelto un concejal de Las Hurdes acusado de un delito de amenazas y coacciones

El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Plasencia ha absuelto a Ramón Roncero, concejal del Ayuntamiento de Ladrillar (Las Hurdes), del delito ... leve de amenazas y coacciones del que había sido acusado por dos vecinos residentes en la alquería de Las Mestas.

Según la denuncia de estos vecinos, Esther M. A. y José S. R., un matrimonio que reside de alquiler en una vivienda propiedad del Ayuntamiento de Ladrillar, ambos estaban sentados en hamacas en la puerta de su vivienda cuando el denunciado entró dentro del porche con su vehículo a toda velocidad y les gritó: «Sinvergüenzas, okupas de mierda, os vais a largar de aquí porque lo digo yo». El matrimonio se encerró en casa y llamó a la Guardia Civil.

Ramón Roncero, por su parte, negó los hechos. Recordó que no era la primera vez que el matrimonio le denunciaba y que el día en que supuestamente entró con su coche hasta el porche de la vivienda, acudió en realidad a un local próximo a la casa con otras dos personas a recoger mobiliario y que, además, en ese momento, ni siquiera el matrimonio estaba sentado en el porche.

Esos testigos corroboraron su versión en la vista oral en la que el matrimonio denunciante no presentó ninguna prueba que ratificara su denuncia. «Es por ello por lo que procede dictar sentencia absolutoria, al no haberse practicado prueba que enerve el principio de presunción de inocencia que ampara el denunciado», resume la jueza en su sentencia del pasado 13 de noviembre.

El fallo no es firme y contra el mismo cabe recurso ante la Audiencia de Cáceres.