28 de abril, elecciones

Coincidiendo con la campaña electoral española, el expresidente peruano Alan García se pegó un tiro cuando iba a ser detenido, acusado de corrupción. Otros tres presidentes del mismo país (Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo) ya habían ido a la cárcel o estaban huidos por el mismo motivo, pero solo Alan García no resistió la presión y se suicidó. Era el más frágil de los cuatro. Años antes ya había sufrido una profunda depresión que lo llevó a ser ingresado por una psicosis maniaco-depresiva y a ser tratado con litio.

Siempre me han llamado la atención las enfermedades de los poderosos. Los presidentes de gobierno o de organismos internacionales, los hombres más ricos del planeta, los potentados, los grandes estadistas se nos muestran tan llenos de poder, con tantos recursos a su disposición, con tantos médicos y hospitales haciéndoles todo tipo de controles y estableciendo a su alrededor tantos cordones sanitarios que parecen blindados contra las enfermedades, que ni virus ni bacterias lograrán debilitar su inmunidad. Nunca los vemos postrados en una cama. Sin embargo, no siempre es así.

Se me viene esta idea a la cabeza al leer en una novela de Aldous Huxley, 'Los demonios de Loudun', los grandes padecimientos físicos que soportaba el cardenal Richelieu. El plenipotenciario ministro de Louis XIII estaba siempre tan enfadado con los mosqueteros y urdía tantas intrigas porque no podía permanecer sentado ante su mesa y despachaba los negocios tumbado en la cama para paliar los dolores de la fístula anal que lo atormentaba. Padeció horriblemente mientras ordenaba derribar todos los castillos y murallas de las ciudades de provincia para evitar sublevaciones y seguir adelante con el centralismo que desde entonces rige en Francia. Mientras dictaba decretos, escuchaba a los alcaldes o a los nobles o a un espía que había introducido en el Vaticano, tenía que soportar las torturas de un cuerpo que nunca le dio tregua. Sus llagas exhalaban una pestilencia que hacía difícil permanecer mucho tiempo a su lado, por más que vaporizara alrededor colonias de los mejores perfumistas de París. La osteítis que le afectaba al brazo derecho apenas era más soportable que la fisura anal, lo que a un hombre tan poderoso le generaba un sentimiento contradictorio. Su brazo tan poderoso al firmar una sentencia de muerte era un brazo débil y atormentado por el dolor.

No menos sorprendente resulta que el asma que durante toda su vida afectó al Che Guevara no le impidiera ni la vida en la sierra como guerrillero, con todas sus penurias, ni fumar los habanos con que aparece en algunas fotografías, acaso porque era médico y conocería los antídotos necesarios para combatirla.

Para gobernar se necesita una salud de hierro. ¿Cómo va a aguantar de pie en un debate o en una recepción, atendiendo como es debido a sus invitados, quien padece una hernia discal que le suelta latigazos en la espalda? ¿Cómo se relajará en una mesa redonda alguien a quien le surge del estómago un hálito de podredumbre? ¿Cómo va a negociar largo y tendido quien está agotado por el insomnio y solo desea tumbarse a descansar en silencio y cerrar los ojos que le arden?

También para solventar la complicada legislatura que se abre a partir de hoy se necesitará mucha salud física y mental. Y, al margen de sus cualidades intelectuales, al menos parece que los líderes de los principales partidos sí están en forma. Casi todos presumen de haber practicado deporte: Pedro Sánchez jugó al baloncesto en el Estudiantes. Albert Rivera fue campeón de natación de Cataluña en estilo braza y practicó el waterpolo. Pablo Iglesias sale a correr y levanta pesas en casa. De Pablo Casado se sabe que le gustan las motos… Una relación que hace difícil resistirse a las metáforas: a Pedro Sánchez le gusta encestar en el aro, lo que exige precisión, insistencia y capacidad para asumir un porcentaje de fallos. Albert Rivera no tiene problema en tirarse a la piscina mojarse. Pablo Iglesias es un fajador que no rehúye el cuerpo a cuerpo. Pablo Casado quiere llegar rápido a destino.

Pero este domingo 28 de abril es día de elecciones y sería frívolo escribir un artículo que no mencionara la conveniencia de cumplir con la sagrada ceremonia democrática que otorga a cada persona un voto y a ninguna más que un voto, de no ceder a una abstención que aumenta en proporción directa a la certeza de que la igualdad en las urnas no se corresponde con la igualdad social. Hoy sería frívolo escribir sobre gastronomía o viajes, sobre mascotas o museos. Hay que votar, apartando a un lado la desconfianza ante promesas que no se creen factibles; ante las dudas entre apoyar a un partido cuyo programa nos gusta, pero no nos gustan sus líderes, o a aquel cuyos líderes nos gustan más que su programa; ante la impresión de que estamos ante pequeños sucedáneos de políticos de otra época y de otra talla; ante el desencanto que provoca la penuria argumentativa de los debates; ante el vértigo de cuatro años de legislatura si nos equivocamos al elegir la papeleta.