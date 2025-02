Elena Nevado del Campo (Cáceres, 1967) es el nombre de la política extremeña que ha obtenido la confianza de los electores para trabajar durante los ... próximos cinco años en la Eurocámara. Alcaldesa de Cáceres entre 2011 y 2019, la popular da ahora el salto a la arena comunitaria tras haber sido también senadora entre 2011 y 2015.

–De lo local a lo europeo. ¿Qué le motivó a decir que sí?

–Todo lo que afecta a nuestra vida diaria se decide fundamentalmente en Bruselas. Siempre pongo el mismo ejemplo: hasta lo que pesa una fruta que nos comemos se decide ahí. Además, estamos en una región que estratégicamente depende muchísimo de los fondos europeos y, por lo tanto, yo creía que era esencial aceptar este reto por amor a mi país, pero por amor también a mi tierra. Quiero ayudar a Extremadura desde Bruselas, desde el corazón donde se toman las decisiones, para seguir creciendo y prosperando, que es la senda que ha emprendido nuestra tierra desde que María Guardiola es presidenta.

–¿Qué espera de su paso por las instituciones europeas?

–En primer lugar, que Extremadura cuente. Porque cuando estamos en un contexto donde vemos que Extremadura no está contando para España tenemos que alzar la voz más allá de nuestras fronteras y creo que es fundamental que se sepa cuáles son las necesidades de nuestra tierra. Yo quiero alzar la voz para demostrar la inequidad que se está produciendo con la aplicación de las políticas que emanan de Europa dentro de nuestras fronteras. Creo que es esencial demostrar que las políticas europeas en algunos territorios no han tenido el éxito que pueden haber tenido en otros. Lo que se decide en nuestro país siempre perjudica a los mismos. No podemos tener un oeste diferente al este, al norte y al sur, y eso se está produciendo. Nosotros queremos coser Europa, coser la raya y coser nuestro progreso allá donde se financian los proyectos y la política que afecta directamente a agricultores y ganaderos, que afecta a las familias, a las personas y, desde luego, a las infraestructuras tan necesarias para el crecimiento.

–¿Cuáles son las líneas prioritarias para los populares europeos durante esta legislatura como grupo al frente de la Comisión?

–Nosotros hemos hecho mucho hincapié en que esa política, entre comillas, verde, ha perjudicado a nuestros agricultores y ganaderos, que son la esencia de la Unión Europea. Somos el almacén de Europa y las crisis mundiales han evidenciado que no podemos depender de terceros países para comer. Por lo tanto, es clave rebajar los requisitos de los ecorregímenes. Es cierto que nosotros no somos unos negacionistas del cambio climático, a diferencia de otros grupos políticos, pero sí creemos que debemos compatibilizar, flexibilizar y reducir la burocracia que se está imponiendo al campo. Va a ser prioritario trabajar en este sentido desde nuestro grupo. La delegación española es, además, la segunda delegación más importante en el Parlamento. Por eso, durante este período vamos a tener bastante peso para corregir errores que se han producido en el pasado. Creo que ahora se abre un nuevo horizonte más halagüeño para nuestro campo, pero también para las políticas de cohesión social.

Relaciones «Hay que hacer un cordón sanitario con la extrema derecha y con la extrema izquierda»

Financiación europea «Es clave analizar el estado actual de unos fondos que no están llegado a la economía real»

–En cuanto a la Comisión de Desarrollo Regional de la que forma parte, ¿cuál es el asunto más urgente a abordar?

–Para mí lo más urgente es que España va a recibir entre 2021 y 2026 un total de 163.800 millones de euros, que vienen de los fondos Next Generation y que van muy retrasados. Hay que impulsarlos para que lleguen a las empresas y a los ciudadanos. Por eso, yo creo que es en esta área, en las políticas de cohesión, donde hay que hacer más hincapié para que el dinero llegue. Estamos hablando de cantidades muy importantes que proceden de la Unión Europea y que se tienen que destinar a la política real. Creo que es clave analizar el estado actual de esos fondos que no están llegando a la economía real. Hay falta de transparencia, hay problemas de ejecución, hay un monopolio del sector público que está absorbiendo esos fondos. Esto tiene que servir para cambiar nuestra economía. Me preocupa que esto se acabe convirtiendo en una réplica del Plan E, donde España corre el riesgo de desaprovechar la oportunidad histórica. Me preocupan también las reformas controvertidas que se están emprendiendo con motivo de este plan, como la reforma laboral o la ley de vivienda. Si no tenemos un plan de país, sino un plan Sánchez, nos parece bastante difícil poder converger con lo que nos está pidiendo Europa.

–La oposición les reprocha las relaciones de su grupo con la extrema derecha. ¿Cómo van a ser estas en la Cámara con grupos como el de Patriotas por Europa, en el que se integran, entre otros, los partidos de Abascal, Orban y Bardella?

–Hemos hecho un cordón sanitario a la extrema derecha en Europa. Tenemos clarísimo que hay que hacer este cordón con la extrema derecha y con la extrema izquierda que tiene representación en el Parlamento Europeo. Al grupo de Orban, que es donde ha decidido integrarse VOX, lo hemos vetado para que sean coordinadores de las comisiones. Incluso a Meloni la han dejado fuera y han optado por acercarse a Orban. Curiosamente, que la extrema derecha se alíe con unos socios que, cuando tienen por turno la presidencia de la Unión Europea, su primera reunión sea con Putin y con Xi Jinping, nos parece que es para hacérselo mirar. Y nosotros ahí hacemos un llamamiento a esta extrema derecha por su incongruencia y porque creo que han elegido mal los aliados, A nosotros nos gustaría encontrar espacios de entendimiento, pero se tienen que centrar un poquito, porque, desde luego, con Patriotas por Europa no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo.

–¿Qué cree que debe hacer el grupo de los 27 para mostrarse más cercano a los europeos?

–Precisamente, trabajar con transparencia. La transparencia en Europa es clave para que la ciudadanía perciba que ser europeo es un privilegio y una ventaja. Hay que saber que lo que pasa en tu país se decide previamente en Europa, porque formamos parte de un proyecto maravilloso, como es esta Unión Europea.

–Es la primera vez que el PP gana las elecciones comunitarias en Extremadura. ¿Qué puede esperar la región de Europa en esta nueva legislatura?

–Que tengamos un peso importante a la hora de seguir recibiéndolos fondos para que ayuden a nuestro gobierno en esa senda de crecimiento que hemos emprendido. Eso es fundamental para Extremadura. Y, como dice nuestra presidenta: ni un día más del 2030 para que el tren Madrid-Lisboa, que es el tren extremeño, esté circulando y sea una realidad. Vamos a devolver la confianza a los extremeños con esfuerzo, trabajo y con coordinación con el Gobierno de la región.