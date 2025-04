Un abogado deberá indemnizar con 43.000 euros a una clienta de Las Villuercas a la que intentó estafar El TSJEx confirma la sentencia que le impuso once meses de prisión y 1.500 euros de multa por tentativa de estafa y otros 6.300 euros por deslealtad profesional

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia de Cáceres a un abogado con despacho en Leganés (Madrid) por los delitos de deslealtad profesional y estafa en grado de tentativa. El letrado fue contratado por una mujer con residencia en la comarca de Las Villuercas para que presentara una reclamación contra el Servicio Extremeño de Salud y para cuyas gestiones la clienta afectada le entregó 18.000 euros en provisión de fondos.

Tras quedar acreditado el proceder del abogado, la Audiencia Provincial le condenó a once meses de prisión y 5 meses de multa a razón de diez euros diarios (1.500 euros) por una tentativa de estafa y, por el delito continuado de deslealdad profesional, a 21 meses de multa, también con una cuota diaria de diez euros (6.300 euros). Además, la resolución le impuso la obligación de indemnizar a su clienta con 43.000 euros y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante tres y años y seis meses.

El letrado, en ejercicio desde 1980, fue contratado por la mujer para plantear una reclamación ante el SES por la atención médica recibida, ya que sufrió una neuropatía sensitiva motora de grado severo consecuencia de una diabetes no diagnosticada en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, según consta en la sentencia. Allí estuvo ingresada desde el 28 de marzo hasta el 2 de mayo de 2008, siéndole finalmente diagnosticada la dolencia en el Hospital Montepríncipe de Madrid.

La resolución judicial indica que el retraso en el diagnóstico por parte del SES le acarreó diversas secuelas, como la pérdida del 20% de la fuerza de los miembros superiores e inferiores y trastorno reactivo depresivo.

Tras una primera reunión en Navezuelas en la que la perjudicada le mostró sus documentos médicos, el letrado le aseguró que era imbatible y que podría obtener del SES la cantidad de 600.000 euros, ya que había llevado otros casos similares, para lo cual necesitaba una provisión de 18.000 euros, cantidad que la mujer le entregó en un sobre unos días después sin emitir el acusado factura, ni firmarse ninguna nota de encargo haciendo entrega al acusado de toda la documentación médica.

«El acusado, con absoluta dejación de sus funciones y con olvido del encargo profesional de su cliente, consciente de las consecuencias que de ello se podían derivar, no realizó los primeros meses absolutamente ninguna gestión a pesar de que la afectada se ponía en contacto periódicamente con él para preguntarle el estado de su reclamación, manifestando únicamente que la solicitud seguía su curso y que había pedido una serie de informes«. Un dato falso puesto que, según el fallo judicial, no había presentado ninguna reclamación, circunstancia que averiguó la perjudicada personándose un día en los Juzgados de Cáceres y preguntando en el servicio de información si había algún procedimiento a su nombre, obteniendo una respuesta negativa. No es hasta 14 meses, el 7 de enero de 2011, y tras conversación telefónica con la mujer, cuando el acusado presenta un escrito dirigido al director del Hospital San Pedro de Alcántara en el que de forma «amistosa» dice que reclama la cantidad de 600.000 euros por daños y perjuicios, pero sin pedir la apertura de un expediente por mala praxis o responsabilidad patrimonial, ni dirigir el escrito al organismo y persona competente.

Con posterioridad, el acusado presentó un escrito al director del Hospital San Pedro de Alcántara «a los efectos de agradecerle sus recomendaciones relacionadas con las prescripciones», a la par que manifestaba que le remitiera los informes de oftalmología. Meses después presentó una reclamación previa contra una resolución del Sepad sobre reconocimiento de grado de discapacidad de la denunciante, que fue desestimada.

Pese a la insistencia de la víctima, no es hasta 2013, casi cuatro años después del encargo profesional y más de cinco años posteriores a su tratamiento por los médicos del SES, cuando el acusado presenta una querella contra los médicos del servicio de oftalmología y neurología del Hospital San Pedro de Alcántara y contra el propio hospital como responsable civil por un posible delito de lesiones. Dicha querella fue turnada al Juzgado de Instrucción núm. 2 de Cáceres, donde se incoaron diligencias en las que, tras la práctica de diversas diligencias, y hasta tres resoluciones del Juzgado de Instrucción a instancias del médico forense del Instituto de Medicina Legal de Cáceres para que aclarara el ahora condenado cuáles eran las actuaciones médicas que denunciaba, lo que no fue posible, motivó el sobreseimiento libre de las actuaciones el 21 de noviembre de 2014, declarando extinguida la responsabilidad penal por prescripción del delito, auto que fue confirmado por esta Audiencia Provincial el 5 de febrero de 2015.

El acusado no informó de este archivo del proceso penal a su cliente, siendo la mujer la que se enteró del mismo al comparecer un día en los Juzgados de Cáceres y pedir información sobre el particular al acusado.

Puesta de nuevo en contacto con el acusado, el letrado indicó que iba a presentar una demanda civil y que el pleito estaba ganado seguro. Como la demanda no fue presentada, el marido de la perjudicada se puso en contacto con el acusado y este, a sabiendas de que el proceso civil no tenía viso alguno de triunfar y con única finalidad de obtener un beneficio económico, le solicitó otros 6.000 euros.

