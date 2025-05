El alguacil de Hinojal vuelve a declarar a petición propia por la muerte de Vicente

Giro en el caso de Hinojal. El alguacil José María Lindo, que confesó ser el autor de la muerte de Vicente Sánchez, el hombre ... de 79 años cuyo cadáver fue encontrado en el dehesa boyal del municipio cacereño el pasado mes de marzo, ha vuelto a declarar y lo ha hecho a petición propia.

Fue el pasado 10 de mayo en el juzgado de instrucción número 3 de Cáceres y en su declaración aportó detalles que el abogado de la defensa del alguacil, Juan José Collado, podría utilizar para ver rebajada la pena en el caso de que Lindo sea condenado.

«Cuando me reuní con él en prisión, me comentó que no había contado todo. Que antes de que Vicente muriera, éste le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de 2.000 euros. Ante eso le dije que debía declarar para contarlo», indica el abogado defensor. Y así lo hizo.

A la posible atenuante de confesión, se sumaría este factor que podría haber provocado «un arrebato como consecuencia de esa proposición sexual», según indica Collado, que lleva el caso después de que el alguacil cambiara de abogado. En un principio llevaba su defensa una letrada de oficio.

Otro de los posibles atenuantes, según la defensa, es la supuesta ludopatía, adicción grave al juego, que padecería Lindo. En ese caso, según su abogado, estaba siendo tratado en un centro de Cáceres y el juzgado de instrucción ha pedido que el centro en cuestión le remita informes pero aún no los ha recibido.

La defensa no ha solicitado la libertad del alguacil, aunque todo apunta que la pedirá tras el verano

José María Lindo sigue en prisión y, por el momento, no se ha solicitado su libertad, aunque todo apunta a que la defensa podría realizar los trámites con ese objetivo después del verano.

Este diario se ha puesto en contacto con José Luis Lancho, que ejerció como portavoz de la familia de Vicente, e indica que no cree que lo dicho por el alguacil ahora sea cierto. HOY también ha contactado con un sobrino de Vicente, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Hay que recordar que el 7 de marzo, Lindo fue detenido por la Guardia Civil por la desaparición de Vicente, al que se le perdió la pista a finales de enero.

Según la Benemérita, el 22 de enero, día de la desaparición, Tente compró un billete de ida y vuelta de autobús a la capital cacereña para extraer dinero de sus cuentas y en esa misma jornada tomó algo en una cafetería con José María Lindo.

Ese día Vicente sacó dinero del banco y el alguacil de Hinojal le robó 2.000 euros. Además, se apropió de su documentación personal y sus cartillas de ahorro y, tras estrangularle y ocultar el cuerpo, realizó diferentes operaciones bancarias, según el relato de los hechos publicado por el instituto armado tras levantarse el secreto de sumario del caso.

Apenas 24 horas después de la detención del alguacil, Lindo confesó ser el autor de la muerte de Vicente Sánchez y llevó a los agentes de la Guardia Civil hasta el punto exacto en el que se encontraba el cadáver.

La lotería

Este municipio de apenas 400 habitantes ha vivido este año entre la pena, la incertidumbre y los rumores que han girado en torno a la lotería que le tocó a Vicente. «A mi tío se lo han llevado por dinero», ya apuntaba Javier, su sobrino, a principios del mes de febrero. Se trata de una hipótesis que ha sobrevolado en el pueblo. A Vicente le tocó un millón de euros hace ocho años, según las fuentes consultadas.

El móvil del crimen (la Guardia Civil apunta al económico) se determinará cuando José María Lindo sea juzgado. Por el momento está en prisión provisional sin fianza, tal y como decretó la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres por los presuntos delitos de homicidio, robo con violencia y estafa.

La Fiscalía de Cáceres ve un delito de asesinato en la muerte de Vicente al considerar que el alguacil actuó con alevosía.

Según el Código Penal, el asesinato se castiga con la pena de prisión de 15 a 25 años. El homicidio conlleva una pena de 10 a 15 años.