Abel Bautista: «Vamos a sacar todas las plazas que los ayuntamientos nos pidan»

«No creo que sea un problema de recursos». El consejero de Presidencia e Interior de la Junta, Abel Bautista, asume que los ayuntamientos extremeños ... cada vez más se encuentran ante un problema evidente. Sobre todo en zonas rurales. Se están jubilando agentes de la Policía Local y no logran ocupar esas vacantes. Para Bautista la dificultad no llega de la falta de disponibilidad de dinero por parte de los ayuntamientos. «Lo primero que hay que decir que no depende de nosotros el que haya más o menos policías locales. Depende de nosotros la formación obligada a través de la Academia de Seguridad Pública, pero son los ayuntamientos los que deben sacar las plazas y nos deben trasladar sus necesidades para poner en marcha el proceso», comenta a HOY este abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y número dos en la práctica del Ejecutivo regional.

Noticia relacionada Los municipios extremeños tendrán el próximo curso 102 policías locales más Según datos de la Junta, 165 de los 388 municipios (el 42,5%) tienen al menos un policía local. O dicho de otra forma, casi seis de cada diez no lo tienen. Ante la perspectiva certeza de que ese porcentaje de localidades sin policía local aumente a corto plazo, Abel Bautista afirma: «Vamos a sacar todas las plazas que nos pidan los ayuntamientos. Eso en otros tiempos no ha sido así pero sí va a ser así en esta legislatura», enfatiza. En este sentido, apunta a «darle la vuelta» a la Academia, la encargada de formar a los agentes que deben trabajar en los municipios. «La demanda está siendo muy potente de que asumimos su gestión. Estaba, en la práctica, paralizada. Además hemos puesto en marcha el tribunal único y eso también va a ayudar mucho», agrega. Ampliar Agentes durante un curso de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura en Badajoz. HOY El adelanto de la edad de jubilación de los policías en 2019 motivó la iniciativa, por parte de la Junta, de un tribunal único para el conjunto de la región. Se buscó agilizar los procesos selectivos y conseguir que en el menor tiempo posible se cubrieran las vacantes que se fueran produciendo en las plantillas. Este tribunal se estrenó en diciembre pasado pero solo 29 localidades se sumaron con una oferta de 61 plazas. Otras, más de una decena, optaron por mantener sus propias oposiciones. Entre ellas, Badajoz, Mérida y Plasencia. Badajoz se ha sumado a posteriori –en febrero– al sistema de tribunal única.

