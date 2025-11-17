Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que en caso de que en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre el resultado sea ... similar al de 2023 el PP de María Guardiola tendrá que aceptar sus políticas. «O pasan por el aro de nuestras exigencias o habrá que votar las veces que haga falta», ha asegurado.

Abascal ha protagonizado un acto en el Hotel Ilunion Las Lomas de Mérida ante unas 800 personas, un escenario que Vox ya llenó en campañas anteriores y que ha supuesto un nuevo baño de masas para el líder de Vox, que ha anunciado que en las próximas semanas visitará la región en más ocasiones.

«O pasa por el aro o repite elecciones o pacta con el PSOE», ha señalado sobre el adelanto electoral y las posibilidades de que el resultado sea similar al de hace dos años y medio, cuando Vox dio a Guardiola los votos que necesitaba para ser presidenta de la Junta de Extremadura. Ese acuerdo se enmarcó en un pacto de gobierno que se rompió en 2024. Desde entonces se han sucedido los desencuentros entre ambas formaciones, entre ellos la falta de consenso para aprobar los Presupuestos de 2026, lo que para los populares justifica el adelanto electoral junto con el rechazo del resto de partidos de la oposición a su proyecto de cuentas.

Para Abascal, Vox es la única alternativa a «la estafa pepera y la mafia sociata». A su juicio, «Extremadura necesita un proyecto de verdad y no la continuidad bipartidista de 45 años». Como ha indicado, PP y PSOE votan juntos en Europa por el Pacto Verde, la Agenda 2030 y las políticas aperturistas ante la inmigración. «Queremos que los niños de Ceuta coman jamón de Extremadura», ha afirmado en contra de la comida halal.

También ha afirmado que los populares acordaron el cierre de la central nuclear de Garoña, mientras que ahora se presentan como los grandes defensores del mantenimiento de Almaraz. «Nosotros vamos a restaurar la soberanía energética de España», ha asegurado.

Abascal ha cargado contra el PSOE y su candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ya que considera «un insulto» que se presente a una persona que está «a un paso del banquillo» por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia quien los asistentes han vertido insultos en varias ocasiones durante el acto.

Asimismo, ha criticado a «la candidata tapada del PSOE», María Guardiola, «la portavoz de guardia de Pedro Sánchez» y a quien considera la única responsable del adelanto electoral, ya que no quiso aceptar las propuestas de Vox para los Presupuestos autonómicos de 2026. Además, añadió que pese a que el PP perdió las pasadas elecciones autonómicas Vox dio una oportunidad al cambio «y Guardiola lo ha traicionado».

«Guardiola nos ha robado el cambio»

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta y número 1 de la lista por Cáceres, Óscar Fernández Calle, ha indicado que Vox aspira a «acabar con la estafa del bipartidismo corrupto» y traer a Extremadura «el cambio que Guardiola nos ha robado». A su juicio, el PP no ha cumplido con sus compromisos de hacer nuevas políticas en la región.

«En 2023 los extremeños pidieron cambio, y a pesar de los insultos que dedicó Guardiola a todos los votantes de Vox, la hicimos presidenta porque creíamos que Extremadura merecía el cambio. Pero no ha habido nada, no ha tocado ni una sola ley de los socialistas», ha asegurado. «Son exactamente lo mismo». Frente a esto, la región necesita «simplemente el sentido común que trae Vox», que representa «la única garantía de que haya un cambio real, de defender el campo, los servicios públicos, Almaraz, que los recursos de Extremadura se queden aquí...».

Junto a Óscar Fernández, formarán parte de la candidatura de Vox en la circunscripción cacereña Inés Checa, Álvaro Sánchez-Ocaña, Beatriz Muñoz y Alfredo Galavís.

En el acto también ha intervenido Ángel Pelayo Gordillo, senador, presidente del Grupo Vox en la Asamblea y número 1 de la candidatura por Badajoz. En su intervención ha asegurado que María Guardiola «ha traicionado a sus votantes, aquí no ha cambiado nada» a pesar de la confianza que le otorgó Vox tras las elecciones de 2023. «Se ha empeñado en lo mismo, en el despilfarro socialista, en la cooperación internacional socialista que no va a ninguna parte» y en mantener las subvenciones a los «sindicatos extractivos».

«El dinero a Tierra de Barros, que es a donde tiene que ir», ha añadido Gordillo. Por ese motivo, ha animado a los votantes a «elegir entre el delito y la estafa», en referencia a PSOE y PP.

Después de Gordillo, completan las cinco primeras posiciones de la candidatura pacense María Jesús Salvatierra, Javier Bravo, Eva García Alegre y Juan José García.