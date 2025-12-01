Abascal, en Guadalupe: «Algunos no nos resignamos a que esta tierra quede convertida en una esquina empobrecida»

R. H. Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:59 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que su formación «no se resigna a que esta tierra quede convertida en una esquina empobrecida», en referencia a Extremadura, y ha cuestionado por qué el PP de María Guardiola ha convocado elecciones «innecesarias pese a existir un acuerdo válido y operativo en Valencia».

Abascal ha realizado estas declaraciones en una visita al municipio cacereño de Guadalupe, donde ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández. El presidente de la formación también ha acusado a la 'popular' de bloquear medidas en favor del campo, la industria, la seguridad y la rebaja fiscal, mientras que ha denunciado que el PSOE continúa actuando como «una mafia que insulta a los extremeños».

Asimismo, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que asuma la responsabilidad de presentar una moción de censura en lugar de convocar manifestaciones como la de este pasado domingo, para poder posteriormente convocar a los españoles a las urnas ante la creciente sospecha, según ha dicho, de que en España se puedan celebrar una elecciones «limpias y democráticas si Pedro Sánchez se atrinchera en el poder», recoge Europa Press.

En este sentido, ha insistido en que Feijóo se equivoca al no presentar la moción de censura argumentando que le faltan votos y ha dicho que Vox ya la ha presentado dos veces, en ambas sin recibir el apoyo del PP, pero que esta herramienta sirve para «retratar al presidente del Gobierno y a su corrupción», así como a todos su aliados y también para «esos que dicen que le han retirado el apoyo y no se lo han retirado».

«Es una equivocación del señor Feijóo y que las convocatorias de movilizaciones que hace solo pretenden tapar esa irresponsabilidad de no asumir la responsabilidad que tiene como primer partido de la oposición que no ejerce en el Congreso de los Diputados», ha aseverado Abascal.