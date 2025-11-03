HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Santiago Abascal, esta mañana en la Plaza Mayor de Plasencia. J. C. RAMOS

Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»

El líder de Vox acusa a la presidenta de ser la culpable de la victoria de Sánchez el 23-J y a Feijóo de darle un balón de oxígeno con Mazón

Ana B. Hernández

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:52

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido esta mañana contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, por el adelanto electoral que ha decidido ... en la región. «Yo creo que el adelanto electoral de María Guardiola se debe sin ninguna duda a la soberbia que la caracteriza», ha declarado. Desde su punto de vista, «no ha sido posible llegar a un acuerdo de presupuestos por el empecinamiento y la soberbia de la señora Guardiola, para la cual las políticas presupuestarias aprobadas en Baleares, aprobadas en Murcia y aprobadas en la Comunidad Valenciana parece que no le gustan porque está más cerca del Partido Socialista».

