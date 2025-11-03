Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido esta mañana contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, por el adelanto electoral que ha decidido ... en la región. «Yo creo que el adelanto electoral de María Guardiola se debe sin ninguna duda a la soberbia que la caracteriza», ha declarado. Desde su punto de vista, «no ha sido posible llegar a un acuerdo de presupuestos por el empecinamiento y la soberbia de la señora Guardiola, para la cual las políticas presupuestarias aprobadas en Baleares, aprobadas en Murcia y aprobadas en la Comunidad Valenciana parece que no le gustan porque está más cerca del Partido Socialista».

El líder de Vox ha hecho estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación, interrumpido en ocasiones por los gritos a favor y en contra que despierta, durante la visita que ha realizado esta mañana a Plasencia, donde decenas de personas se han querido fotografiar con él y ha comenzado la precampaña electoral que tendrá como acto central hoy un mitin en Cáceres.

Abascal cree que el adelanto electoral se podría haber evitado en Extremadura, porque la aprobación de los presupuestos podría haberse llevado a cabo, y por eso ha insistido en que la única culpable es la presidenta de la Junta. No obstante, no descarta respaldarla de nuevo en caso de que el PP no alcanzase la mayoría absoluta que busca con los comicios del 21-D. En ese posible escenario, «lo que vamos a poner encima de la mesa es aquello en lo que creemos. Programa, programa y programa».

De hecho, el líder de Vox ha restado importancia al hecho de que su formación aún no tenga candidato a la Junta. Abascal no ha querido confirmar si Ángel Pelayo Gordillo volverá a liderar la lista de la formación a la Presidencia autonómica. «Lo decidirá el partido en sus órganos internos que se convocarán para la semana que viene y entonces anunciaremos el candidato de Extremadura. Lo que sí puedo decirle es que nosotros ya tenemos las políticas que necesita Extremadura. Las políticas para el campo, las políticas para la industria, las políticas contra el expolio fiscal y cualquier candidato que sea elegido defenderá esas políticas».

En clave nacional

Para Abascal Extremadura es «un buen ejemplo del gobierno corrupto y mafioso que padecemos, porque aquí supuestamente trabajaba el hermano de Pedro Sánchez, y es también un muy buen ejemplo de hasta qué punto el Partido Popular, la señora Guardiola y el señor Feijóo se han convertido en los grandes auxiliadores de Pedro Sánchez».

Para el líder de Vox, «Guardiola es la responsable de que el 23 de julio Pedro Sánchez siguiera en el poder, porque se dedicó toda la campaña a demonizar a Vox», y Feijóo del «nuevo balón de oxígeno» del presidente del Gobierno. «El PP ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerarle de la responsabilidad criminal que tiene en la DANA».

Cree Abascal que «hoy que tendríamos que estar hablando de que el fiscal general del Estado está procesado, que el clan del Peugot ha sido también procesado, que una chica ha sido violada en Pamplona por una manada de extranjeros que no tenían que estar en España y que tenían órdenes de expulsión que no fueron ejecutadas; hoy que tendríamos que estar hablando de todo esto, pero el PP entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con la dimisión de Mazón».

El ya expresidente valenciano ha comunicado su dimisión a Abascal antes de hacerla pública, pero con el PP no ha mantenido aún ningún contacto para acordar su sustituto. «El Partido Popular ha tomado esta decisión cuando ha querido como ha querido. Desde luego no han consultado con nosotros para nada porque el PP con Vox actúa de la siguiente manera: aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas». Por eso, respecto al futuro de la Comunidad Valenciana, «primero que se aclaren entre ellos y cuando decidan qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y sólo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura».