Vox retira su apoyo en la Asamblea de Extremadura y el resto de comunidades

Santiago Abascal ha dado este jueves por hecha la ruptura de los gobiernos de coalición entre Vox y PP en cinco comunidades -Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura-. El líder de los voxistas, que ha culpado de ello a Alberto Núñez Feijóo por dar su visto bueno al reparto los 347 menores extranjeros no acompañados que serán distribuidos desde Canarias, trasladará esta tarde a sus dirigentes esta postura en la reunión del Comité de Acción Política del partido, que tendrá lugar a las 18:00h.

«El señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales al impedir a los líderes regionales votar en contra del reparto de menas», ha dicho el lider de los voxistas, quien ha añadido que el expresidente gallego «trató de impedir los pactos con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles». Nadie nos ha votado para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez», ha señalado. Fuentes del partido inciden en que la salida de esos ejecutivos tendría que ser en «bloque». Es decir, no valdría abandonar algunos sí y otros no.

El Partido Popular, por su parte, se defiende de los ataques de Vox tras votar a favor ayer del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias a las distintas comunidades autónomas -tras la reunión celebrada en Tenerife entre comunidades y Gobierno-. Los Feijóo insisten hoy en que no renunciarán al «principio de solidaridad» a la espera de si Vox cumple con el órdago lanzado a principios de semana -abandonar los ejecutivos regionales que comparten con los populares-.

Fuentes de la dirección nacional del partido sostienen que los pactos firmados hace ahora un año no recogían ningún rechazo a ayudar a territorios españoles asfixiados por problemas migratorios. Y que tampoco exigían al PP a renunciar a ese principio de solidaridad. Por tanto, defienden en Génova, si Vox se va de los gobiernos, «no será por ningún incumplimiento del programa suscrito».

Los populares recuerdan, además, cómo la derecha radical lleva meses haciendo oposición a los populares. E inciden en que esa actitud se debe al contexto de «preocupación electoral y demoscópica» en el que se encuentra inmerso Vox desde las elecciones generales del pasado 23 de julio -donde perdió casi 20 diputados respecto a 2019-.

Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura de los populares, también se ha pronunciado al respecto esta mañana. «No hay amenaza que valga con nosotros en términos de solidaridad», ha advertido el dirigente vasco del PP.