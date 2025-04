Más de 9.000 conductores en la región superan los 74 años de edad

«Cuando conduzco me impongo mis propios límites»

Tiene 82 años y el pasado mes de septiembre le renovaron su carné de conducir por dos años más. José Antonio Román Seco, emeritense, conduce casi a diario su Skoda Octavia, que calcula podría ser casi el vigésimo coche que estrena en su vida. Según explica, su último viaje reciente fue entre Mérida y Barcelona y a menudo va a Madrid a visitar a sus hijos. «Siempre me ha gustado conducir y he hecho miles, quizás millones de kilómetros a lo largo de mi vida laboral, pero siempre he tenido la responsabilidad como para saber que el aparato que llevo entre mis manos puede matar, por eso cuando conduzco me impongo mis propios límites. Soy consciente de mi edad y al mínimo síntoma de cansancio al volante paro y descanso. Lo bueno de tener esta edad es que ya nunca llevo prisa», señala.

Según este extremeño, en su grupo de amigos hay de todo, gente que por su salud ya no puede conducir y otros que sí, como él, o bien otros que solo usan su coche para ir unos pocos kilómetros más allá de Mérida, nunca demasiado lejos.

«En mi caso no voy nervioso al reconocimiento médico para renovar el carné de conducir. Si en la siguiente revisión me lo quitaran porque no me consideran apto pues me fastidiaría, pero no sería un problema ni me lo tomo a mal», declara este emeritense.