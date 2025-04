815 estudiantes han pedido una beca universitaria sin límite de renta

Un total de 815 estudiantes de la región ha solicitado las nuevas becas universitarias que concede la Junta de Extremadura, que ha eliminado el requisito ... de renta en estas ayudas y ha implantado en su lugar la nota como requisito de concesión.

La Consejería de Educación de la Junta convocó el pasado mes de julio esta nueva línea de ayudas con una dotación de 1 millón de euros. El plazo de presentación de solicitudes concluyó a mediados de agosto. La cuantía de la subvención puede llegar a 2.500 euros por estudiante.

Las nuevas becas autonómicas se destinan a estudiantes de grado de la Universidad de Extremadura desplazados del domicilio familiar, o bien alumnos extremeños de cualquier universidad pública española siempre que se trate de estudios de carácter presencial que no sean impartidos en la región o que no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte exigida en la comunidad.

Las ayudas se destinan a sufragar los gastos ocasionados por residir en una localidad distinta a la del domicilio familiar

Para optar a estas ayudas es necesario acreditar la denegación de la beca del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el curso de la convocatoria, por superar los umbrales de renta o patrimonio, o evidenciar que sólo se ha recibido la subvención estatal por los componentes de matrícula y excelencia académica.

Asimismo, para recibir la aportación de la Junta es necesaria una nota media de 8 o más en el curso anterior y acreditar gastos por razón de alquiler de vivienda o de hospedaje en pensión, residencia de estudiantes o similar.

En resumen, la Consejería de Educación eliminó el criterio de renta con el objetivo de llegar a aquellos alumnos que no reciben la beca estatal, en ocasiones por un estrecho margen.

Los datos muestran una buena aceptación de esta medida, en la línea de lo previsto por la Consejería de Educación. La documentación que acompañó al proyecto de decreto ya recogió que, según el Servicio de Becas de la Universidad de Extremadura, con datos del curso 2022-2023 se estimaba que el alumnado que podría tener derecho a obtener la ayuda ascendía a 350 estudiantes. Pero a esto había que añadir los extremeños que acuden a centros públicos de fuera de Extremadura, sobre los que no disponía de datos.

En cualquier caso, aún hay que esperar para conocer cuántas de las 815 solicitudes recibidas son finalmente aprobadas. De aceptarse más de 400 sería necesario ampliar el presupuesto en caso de que todas obtengan la ayuda máxima de 2.500 euros.

Peticiones a la baja

En la última convocatoria de becas complementarias de la Junta con la regulación anterior, correspondiente al curso 2022-2023, se recibieron 1.184 peticiones, de las que se aceptaron 766 por un importe de 467.550 euros. La dotación fue también de 1 millón de euros, con lo que sobraron fondos.

En el curso 2021-2022, se registraron 1.311 solicitudes y se concedieron 843 ayudas por cerca de 540.000 euros. Y en el 2020-2021, de 1.696 peticiones se aceptaron 1.055 por casi 648.000 euros. Estos datos, aportados por la Consejería de Educación, evidencian una caída en el alcance de las becas complementarias de la Junta hasta el cambio en los requisitos para su obtención.

El número de peticiones de la convocatoria de este año es aún más bajo, pero hay que tener en cuenta los cambios en la regulación. Destaca sobre todo que hasta el pasado año la ayuda autonómica sólo se concedía a los alumnos que hubiesen recibido la beca del Ministerio de Educación, de ahí su denominación de complementarias.

Como recuerda la Junta, las nuevas ayudas están dirigidas a los estudiantes cuyas familias entren dentro del umbral 3 de renta (hasta 34.300 euros para una pareja con un hijo, por ejemplo), que actualmente no reciben del Gobierno el componente de beca por residencia. «De hecho, son nuevos becados, que no han recibido ayudas del Ministerio, a pesar de tener que desplazarse de su localidad habitual para realizar sus estudios», añade la Consejería de Educación.

Tampoco es comparable la cuantía de la beca, que con la nueva regulación llega a multiplicarse por diez respecto a la norma anterior, lo que también supone un atractivo añadido. Hasta este año, las ayudas autonómicas oscilaban entre 250 y 900 euros, una cantidad que se sumaba a la beca que ya obtenían del Ministerio de Educación. En cambio, este año cada solicitud aprobada puede llegar a 2.500 euros.