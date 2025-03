Más de 80.000 trabajadores extremeños notarán la subida del SMI

Más de 80.000 extremeños se beneficiarán del incremento del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) introducido a nivel nacional tras el acuerdo entre ... Gobierno y sindicatos, y que supone una medida de «justicia social», según destacó este miércoles el portavoz de la Junta, Juan Antonio González. Queda ahora en 1.080 euros.

En rueda de prensa, González defendió que el citado incremento del 8%, con el que en los últimos cuatro años ya se acumula un 47% de aumento en el SMI en España, supone «una muy buena noticia porque quien más se ve perjudicado por el incremento de los precios y de la inflación son los trabajadores que menos cobran y, por tanto, los que cobran el Salario Mínimo Interprofesiona».

«Por tanto, es de justicia social que un Gobierno haya subido un 8% a esos trabajadores», subrayó el portavoz de la Junta, quien añadió también que en unos momentos de crisis como los actuales no se puede dejar atrás a los trabajadores que menos recursos tienen, recoge Europa Press.

Por su parte, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, valoró que la subida del SMI siempre es una buena noticia, pero entiende que las cuestiones que son esenciales y básicas deben nacer del consenso de todas las partes. Lo lógico y razonable, para Guardiola, hubiera sido llegar a un pacto de rentas como se ha hecho en Portugal por parte del primer ministro, «y no coger el atajo que coge siempre Sánchez con el apoyo exclusivo de los sindicatos».

A preguntas de los periodistas, la dirigente del PP extremeño sostuvo que las pymes y micropymes tienen bastante más dificultad que las grandes corporaciones en atender estas cuestiones. De este modo, consideró que sería bueno que estas decisiones que nos afectan a todos estuvieran consensuadas por todas las partes.

La presidenta del PP de Extremadura hizo estas declaraciones, en una rueda de prensa con motivo de su reunión con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) en Extremadura.

Finalmente, El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Javier Peinado, ha afirmado que la subida es «inoportuna, poco racional y carece de un análisis de sus implicaciones».

Una subida que Peinado enmarca en el «electoralismo y populismo», y no en un estudio de las necesidades de una estructura económica sólida que mejore la competitividad, y donde los salarios crezcan vinculados a la productividad, señala la Creex en nota de prensa.

Para Peinado, no se trata tanto de cuestionar si las personas que cobran este salario deban o no tener un incremento «porque no estamos hablando de 1.080 euros, sino que con la prorrata de pagas extra son 1.260 euros al mes, algo que hace insostenible muchos puestos de trabajo y lastra la competitividad, y más en un escenario de desaceleración económica».

El dirigente de la patronal extremeña ha destacado argumentos como la 'obligación' de la UE de que el SMI esté en el 60 por ciento del salario medio, ante lo que ha aclarado que «ni es una obligación, sino una recomendación, ni ahora mismo se incumple, puesto que en regiones como Extremadura el SMI ya supera de largo ese 60 por ciento».

Además, ha advertido de que esta subida provocará un «efecto dominó» en todos los salarios, ya que «los trabajadores que ahora cobren 1.260 euros o poco más van a pedir que se les suba, obviamente, y ese efecto dominó se trasladará a toda la cadena salarial».

A esto se añade que la consecuencia es la «inflación de segunda ronda», ya que ante una subida de costes, una subida de precios «y entonces serán las personas con esos salarios más bajos quienes más lo sufran, y pierdan, a la postre, poder adquisitivo», ante lo que ha recordado que «ya estamos en una inflación subyacente, que es la más persistente, del 7,5 por ciento».

Situación en el sector agrario

En ese sentido, Peinado ha recordado que CEOE y CEPYME presentaron una propuesta alternativa que no ha recibido respuesta, de subida del 4 por ciento y con bonificación al sector agrícola. «Este sector es muy sensible a las subidas del SMI y ya está tensionando la cesta de la compra», ha dicho.

Por eso, ha considerado «una incoherencia absoluta que se hable de moderar los precios de los alimentos y a la vez incrementar los costes de producción de estos alimentos básicos», ha resaltado.

También el secretario general de la Creex ha lamentado que el propio Gobierno «no se aplique su medicina», ya que a su juicio, «es el Estado el que tiene la competencia para subir el SMI, pero curiosamente no quiere ni oír hablar de restablecer el equilibrio en los contratos públicos afectados por esta subida de costes, tanto en retribuciones como en cotizaciones. Una incoherencia más».

Finalmente, ha advertido de que se va a producir un aumento de la economía sumergida, «y no por parte de las empresas, sino en el empleo doméstico y la atención a dependientes y menores, donde el particular tiene que aplicar esos incrementos de salario y cuotas sociales».