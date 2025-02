Más de 7.000 extremeños acudirán a la manifestación en defensa del mundo rural

«Con la normativa que quieren implantar algunos no se enteran de lo que es el campo»

Germán Gil. HOY

Germán Gil, de 59 años, tiene claro que acudirá el día 20 a la manifestación de Madrid. Lo hace con una convicción absoluta porque, resume a este periódico, «entre prohibiciones y nueva normativa no saben que lo que está en peligro no es la caza sino el campo, el propio mundo rural. Algunos no se enteran lo que es el campo y lo que significa». Encofrador de profesión, natural de Hervás (Valle del Ambroz), Gil practica la caza mayor, gestiona cotos, es rehalero y, sentencia, defensor de la vida rural «por la que hay que trabajar desde siempre porque Extremadura y otras regiones no se pueden quitar sin pueblos».

«Tendría 7-8 años y ya me iba con mi padre cuando salía al campo a cazar. Lo llevo en la sangre desde pequeño. Eso se transmitió a mis tíos, a mís hermanos y ahora a mi hijo», explica Gil antes de recordar el peso que tiene la actividad cinegética no solo en la preservación de la sostenibilidad ambiental sino también en la agricultura y ganadería. «Por eso no entiendo la ley de protección y bienestar animal que quieren aprobar», dice.

«Soy el primero que trato a mis perros como se merecen, los cuido, los limpio pero la normativa quieren asumilarlos a las personas, que en lugar animales sean personas. Y eso no es lógico». Los cazadores y ganaderos están en contra de tener que castrar por ley a todos los animales de distinto sexo que puedan reproducirse o que tengan acceso exterior a las viviendas. O que los perros de caza o de pastoreo sean tratados como unas mascotas.

«En el fondo, lo que quieren es prohibir la caza pero no lo han hecho. No se atreven o sabes que eso es una barbaridad», sentencia el rehalero y cazador de Hervás.