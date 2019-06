«Me he preparado por mi cuenta y espero aprobar, pero hay que contar con el factor suerte» Esperando primer llamamiento minutos antes de las ocho. En detalle, Antonio Gil, uno de los aspirantes que se han presentado en Cáceres. 6.676 personas estaban admitidas en el proces para conseguir alguna de las 710 plazas del Cuerpo de Maestros en Extremadura | Los exámenes se han llevado a cabo este sábado en Cáceres y Badajoz LAURA ALCÁZAR Sábado, 22 junio 2019, 13:59

Apenas unos cuantos opositores al Cuerpo de Maestros querían hacer declaraciones a escasos diez minutos de que diera comienzo el llamamiento de presentación previsto a las ocho de la mañana de este sábado en la sede de la Universidad Laboral de Cáceres. Manuel Fernández, de 40 años y natural de Zafra, que se presentaba por quinta vez, se disculpaba con este diario cuando la responsable de su tribunal empezó a nombrar. Es una única llamada y los aspirantes se juegan mucho. Precisamente, a las 8.20 una joven procedente de Cheles, que no quiso ser identificada, lloraba sin consuelo alguno apoyada sobre el hombro de su pareja. Habían llegado con unos minutos de retraso y le impidieron entrar en el aula. Los nervios en un día tan trascendental para los aspirantes juegan malas pasadas, y nada más entrar en el aula de la biblioteca, donde estaban los tribunales 23 y 24, una de las opositoras pidió ir al baño y tuvo que salir acompañada de un miembro del tribunal.

El IES Universidad Laboral es uno de los más grandes de Extremadura junto con el Santa Eulalia de Mérida. Aquí estaban citados los 1.784 candidatos a ocupar una de las 138 plazas de Educación Primaria. Desde primera hora de la mañana los aparcamientos del centro estaban llenos de coches y los familiares de los opositores esperaban en la puerta principal y en la cafetería. Muchos de ellos habían pernoctado en sus vehículos dentro del propio recinto, de hecho, a las diez de la noche del viernes hubo algunas colas para acceder a las instalaciones.

«Es la primera vez que me presento y estoy un poco nerviosa» carmen gónzalez, 30 años, fuenlabrada de los montes

Antes de que comenzara el primer ejercicio, tras haber recibido las instrucciones por parte de los presidentes de los tribunales, muchos aspirantes daban un último repaso a los apuntes, como Carmen González, de 30 años y procedente de Fuenlabrada de los Montes. «Es la primera vez que me presento y estoy un poco nerviosa». También opositaba por primera vez a maestro Jaime Gómez, de 26 años y natural de Membrío, que ha estado estudiando durante el último año con un preparador de academia. Junto a él se encontraba Antonio Gil, de la misma edad y de Cáceres, que se mostraba optimista tras haber probado suerte en Madrid. «Me he preparado por mi cuenta -indicaba- y espero aprobar, pero hay que contar con el factor suerte, aunque mi parte está hecha». Mientras, Pablo Gómez, de Trujillanos, se enfrentaba a su segunda oportunidad. El joven, también de 26 años, ya es interino porque aprobó en la convocatoria pasada sin obtener plaza fija. «La primera se me dio muy bien y ésta no sé cómo se me dará», confesaba.

Experiencia también tiene Marta Hurtado, cacereña de 34 años. Es la tercera vez que acude a examinarse, tras haber recorrido varias ciudades y pueblos de la geografía extremeña como maestra interina. «Vengo preparada, todo lo que se puede y me dejan porque trabajo a la vez que estudio», declaraba esta joven que ha impartido clase en Pinofranqueado, Jarandilla de la Vera, Plasencia, Mérida o Badajoz.

Minutos antes de las nueve los corrillos de los pasillos se deshacían y el murmullo daba paso al silencio antes de que se nombrara nuevamente a los candidatos que a esa hora pasarían a afrontar uno de los examen más importante de su carrera.