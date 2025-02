Vuelven los viajes del Imserso, que se pueden reservar desde hoy

Participación en el programa en años anteriores Se favorece que participen en el programa quienes no lo han disfrutado o lo han hecho hace más tiempo. Se tomarán en consideración las temporadas 2018/19 y 2019/20. De esta última, no se tendrán en cuenta los viajes con salida entre el 12 de marzo y el 30 de junio de 2020, que fueron suspendidos por la covid. 175 puntos para quienes estén en lista de espera; 50 para quien no haya viajado en las dos últimas temporadas; 40 si no se viajó en la 2019/20 pero sí en la anterior; 20 si fue al revés; y 10 puntos si se ha viajado en las dos últimas ediciones. Cero puntos si se han hecho dos o más viajes en cualquiera de las dos últimas temporadas.