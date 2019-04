Casi 6.000 opositores hacen el examen de auxiliar de Enfermería Opositores en Badajoz a la entrada del examen. :: j. v. arnelas En la prueba habían sido admitidos 9.692 candidatos, pero solo concurrieron el 60% de los inscritos EVARISTO FDEZ. DE VEGA Domingo, 28 abril 2019, 08:38

Un total de 5.852 opositores de los 9.692 admitidos en la prueba convocada por el SES para cubrir 696 plazas de Técnico Medio de Cuidados Auxiliares (auxiliares de Enfermería) concurrieron ayer a los exámenes que se celebraron en distintos centros universitarios de Cáceres y Badajoz.

Esas pruebas fueron convocadas en un inicio para el domingo 28 de abril, pero el adelanto de las elecciones generales aconsejó adelantar la fecha en un día para evitar que los participantes pudieran tener alguna dificultad a la hora de votar.

El Servicio Extremeño de Salud había convocado un total de 696 plazas: 567 para el turno libre, 67 de promoción interna y 62 para el turno de discapacidad.

Finalmente, las pruebas se desarrollaron ayer con normalidad y de los 9.238 admitidos en el turno libre se presentaron 5.666, lo que supone el 60,74%.

Para el turno de promoción interna fueron admitidos 30 aspirantes y se presentaron 27 (90%), mientras que en el turno de discapacidad había 334 admitidos, de los que se presentaron 159 (47,60%).

Las pruebas de ayer se celebraron en las facultades de Enfermería y Terapia Ocupacional, Veterinaria, Ciencias del Deporte, Politécnica, Derecho y Formación del Profesorado y Filosofía y Letras, en Cáceres.

En Badajoz hubo exámenes en la Escuela de Ingenierías Agrarias, Facultad de Económicas y Empresariales, Escuela de Ingenierías Industriales y Facultad de Educación y de Ciencias.

Para garantizar la correcta celebración de los ejercicios se contó con el apoyo de 500 colaboradores. Ángel Benito, de CC. OO., confirmó a la salida que no se había producido ninguna incidencia reseñable. «Por lo que comentan los opositores, no ha sido un examen difícil. Incluso quienes no han estudiado demasiado aseguran que ha sido asequible».

Esta opinión era compartida por los aspirantes. Toni Bravo Fernández, que trabaja en el hospital Tierra de Barros y busca en este proceso una plaza fija, ratificó que el ejercicio no había sido complicado.

La misma impresión tenía Maribel Calderón, que trabaja en la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena. «En las oposiciones del SES hay un examen, el proceso es más asequible que cuando se convocan las plazas de la Junta».

«Ha sido fácil para las personas que tienen experiencia. Quienes tienen puntos van a tener fácil consolidar sus plazas», apuntó Victoria Diestro López de Silva, que trabaja en el CAMP Las Cruces de Don Benito. «Yo voy a aprobar pero no sé si sacaré plaza porque hay gente que tiene casi 80 puntos de experiencia y yo sólo tengo 29».

Ajenos a las elecciones

El examen de ayer coincidió con la jornada de reflexión para las elecciones generales que se celebran hoy, un proceso electoral del que los opositores tuvieron que olvidarse por unas horas.

«¡Qué me voy a acordar de las elecciones! Después del examen me he desinflado totalmente y ahora sólo quiero disfrutar y descansar. A quien la va a venir bien el día de hoy es a El Faro, ahora mismo nos vamos a ir para allá a comer y a comprar. Y como nosotros, un montón de opositores», concluyó Victoria Diestro.