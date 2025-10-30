Más de 55.000 extremeños viven en zonas de riesgo por inundación fluvial Están expuestos al desbordamiento de ríos y el peligro es extremo en Badajoz y Coria, y alto en doce municipios

Imagen de archivo de una mujer fotografiando la crecida del río Guadiana a su paso por Mérida.

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 30 de octubre 2025, 07:26

Más de tres millones de personas de más de 2.400 municipios están expuestas a las inundaciones en España. De ellas, 55.670 viven en Extremadura en puntos de riesgo por desbordamiento fluvial, según la información que se obtiene a partir de los mapas que pone a disposición el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

En concreto, un 7,6% de la población pacense y un 1,3% en la cacereña está en peligro por esta razón. Valladolid (46,7%), Murcia (33,3%) y Sevilla (29,6%) son las que más porcentaje de habitantes estarían en riesgo por inundación fluvial.

Hay que tener en cuenta que, si bien las herramientas actuales para calcular zonas inundables «son muy precisas», la inundación real durante un evento extremo «puede aumentar significativamente respecto a lo calculado», según se indica en el documento técnico de estas zonas inundables del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay tres limitaciones principales: los «cambios en el terreno» por erosiones o deslizamientos, las «obstrucciones impredecibles» como árboles o vehículos que bloqueen el flujo, y la «complejidad urbana», que dificulta representar con exactitud todas las estructuras que afectan el comportamiento del agua.

Por municipios

El riesgo de inundación es extremo en Badajoz y Coria y alto en doce municipios (Cáceres, Mérida, Plasencia, Almendralejo, Villanueva de La Serena, Montijo, Navalmoral de la Mata, Puebla de la Calzada, Cabezuela del Valle, Navaconcejo, Baños de Montemayor y Aldeanueva del Camino), según detalla el Inuncaex, el plan extremeño de protección civil ante posibles riadas.

Son estas las poblaciones más expuestas porque así lo han determinado los técnicos tras analizar factores como la ubicación, la orografía, la población potencialmente afectada por riadas, su probable velocidad y duración o la dificultad a la que se enfrentarían los servicios de emergencia, entre otros aspectos.

Estas 14 localidades están obligadas por ley a tener un Plan municipal de actuación ante inundaciones. También las que están próximas a presas. En concreto, todas aquellas cuyo casco urbano se vería afectado en menos de dos horas desde una hipotética fractura. Tampoco se salvan aquellas otras a las que la ola tardaría más de 120 minutos en llegar pero que una vez que lo hiciera sufrirían daños graves.

En Extremadura ha habido más de 270 episodios de avenidas de agua, es decir, desbordamientos repentinos de un río. En Badajoz, la Confederación del Guadiana tiene contabilizadas 86. En Mérida ha habido 58, y 37 en Don Benito, 36 en Villanueva de La Serena, 25 en Montijo, 22 en Talavera La Real y 15 en Cáceres.

Según el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), cada año se registran una media de 10 episodios graves de inundación en España. En 2024, se registraron más de 205.000 expedientes por inundación en Valencia, tantos como los registrados en toda España en los cinco años anteriores.

Y hasta 2023, se producían una media de diez fallecimientos al año por esta causa, según la serie histórica. Con los 210 expedientes de 2024, la media de los últimos 37 años ha subido a 14.

Gráficos: Sara I.Belled, Carlos Muñoz y Guillermo Villar

