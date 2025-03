523 médicos se jubilarán en los próximos cuatro años en la región

El problema de médicos en Extremadura se va agudizar a corto plazo. «Vamos a tener muy difícil cubrir las vacantes que se generan ahora por ... jubilación. Se jubila la generación del 'baby boom', la generación con más médicos en la región», coinciden en señalar Mari Paz Moro, vicesecretaria general del Sindicato Médico de Extremadura (Simex), y Carlos Arjona, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cáceres.

Según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud, entre este 2024 y 2027 la Junta deberá encontrar reemplazo a 523 posibles bajas de médicos. 213 de ellos son de familia.

Por edad, esos 523 son los que se pueden jubilar en este periodo, a lo que se podrían sumar otras bajas que pudieran llegar por enfermedad o por salidas de facultativos de la región.

El SES informó ayer a este diario que cuenta con unos 650 médicos que tienen al menos 62 años, con lo cual alcanzarían la edad de jubilación en un plazo de 3 años, con carácter general.

La opción de alargar la edad laboral hasta los 70 años (si se cumplen una serie de condiciones) tampoco parece aliviar algo los augurios, reconocen los propios médicos. Además, a esto se suma la marcha de facultativos extremeños a otras comunidades autonómas y al extranjero, otra realidad.

«Lo peor está en Atención Primaria. En encontrar médicos de familia. Nuestro esfuerzo, y también el del Ministerio de Sanidad, pasa por apostar fuertemente por la Atención Primaria», admitió ayer Silvia Torres, directora general de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Consejería de Salud, a la hora de presentar la convocatoria de plazas para formar a médicos en el próximo año.

Por año y cotización

«En la convocatoria del año pasado se quedaron vacantes 71 plazas de médicos residentes. Y casi todas fueron médicos de familia, 49. Es un problema general de las zonas rurales en España, de mucho mayor difícil cobertura», puntualiza Moro. Llevamos tres años consecutivos en Extremadura los que han quedado vacantes en esta especialidad.

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES concreta que este año es el peor en cuanto a posibles jubilaciones. Si todos los médicos que pueden acceder a la baja laboral lo hacen, el sistema público sanitario extremeño se quedará sin 158 profesionales.

En el próximo 2025 las posibles bajas por jubilación ascienden a 136; en 2026 se quedarían en 125 y en 2027 serían 104.

Con información ofrecida por el Simex, los médicos que hayan cotizado 38 o más años en este 2024 se podrán jubilar al llegar a los 65 años. Si tienen menos de 38 años cotizados, la jubilación no será posible si no se alcanzan en este 2024 los 66 años y seis meses al menos.

En 2025, para esa jubilación a los 65 años se requieren 38 años y tres meses cotizados. Si se no se alcanza esos años de cotización, la jubilación no será posible si no se alcanza como poco los 66 años y ocho meses.

Incentivos

«Lo peor va a ser este año, sin duda. Nuestro 'baby boom' médico pone punto final. Y va a ser complicado reemplazar a todos», insiste Arjona.

Para el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, se arrastra un déficit de médicos porque entre 2011 y 2015 no se ofertaron suficientes plazas de MIR (médicos internos residentes, en formación) ni vacantes de nuevo ingreso en las facultades de Medicina.

A eso se suma que hasta 2019 en Extremadura se obligó a jubilar a los facultativos a los 65 años, sin posibilidad de seguir trabajando. Estima Carlos Arjona que en esa etapa no hubo suficiente previsión de las necesidades del sistema sanitario público para un futuro. De hecho, hasta 2027 no se empezará a reducir el número de jubilaciones de manera más o menos apreciable,

«Hay que empezar a prestigiar la Atención Primaria. Al médico de familia. Por la sociedad en general, las administraciones y diría que hasta los propios nuevos médicos, que piensan mayoritariamente en clave hospitalaria», comenta la vicesecretaria general del sindicato médico. «No está valorada esa especialidad cuando la Atención Primaria soluciona muchos problemas», agrega.

Para Mari Paz Moro, se deben establecer no solo más incentivos económicos para ejercer como médico de familia sino también «académicos». Se refiere a «dar facilidades a los médicos para la formación, para el reciclaje, en los municipios pequeños».

LOS DATOS

Perspectiva: En este 2024 son 158 los que se pueden jubilar; 136 el próximo año; 125 en 2026, y 104 en 2027.

Médicos de familia: 213 de los 563 que se pueden jubilar son de esta especialidad de Atención Primaria.

Edad y cotización: Los médicos que hayan cotizado 38 o más años en 2024 se podrán jubilar a los 65. Si están por debajo de los 38, a los 66,6 años.