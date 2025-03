Más de 400 titulados de la UEx piden las becas de prácticas en pueblos por 1.125 euros al mes

Más de cuatrocientos jóvenes titulados de la Universidad de Extremadura (UEx) han pedido disfrutar del programa Unirural, que ofrece 36 becas para hacer prácticas ... en empresas ubicadas en pueblos. Los beneficiarios completarán estancias de entre tres y seis meses y cobrarán 1.125 euros brutos al mes por una jornada de 37,5 horas semanales, según recogen las bases de la iniciativa, que ha llamado la atención de 146 negocios de la región, detalla la UEx.

En concreto, han sido 434 los egresados que han formalizado la solicitud, seis de cada diez residentes en la provincia de Badajoz. Ya se han cubierto 31 vacantes, y el plazo para optar acaba el 29 de febrero, dado que las prácticas comienzan el 1 de marzo. Los beneficiarios tienen derecho a quince días naturales de vacaciones en el caso de que la beca dure medio año, o el proporcional si son por menos tiempo.

Aunque las ayudas se han repartido a partes iguales entre las dos provincias (18 plazas en cada una), el 63% de las empresas que han pedido participar en esta propuesta son pacenses, pese a que el problema de la despoblación afecta en mayor medida a Cáceres, que tiene mayor proporción de poblaciones con pocos vecinos. Y es que uno de los objetivos de esta iniciativa es precisamente intentar ayudar a frenar este problema que lleva décadas castigando al ámbito rural.

Para ello, las bases recogen que las empresas que acogerán a los becarios deben estar afincadas en municipios con menos de cinco mil habitantes. O de hasta veinte mil siempre que en la última década hayan perdido más de un 5% de población, un requisito que cumplen muchas poblaciones de la comunidad. También se admite a negocios ubicados en entidades locales menores, pedanías, alquerías y equivalentes, siempre «que no tengan continuidad espacial urbana con un núcleo de población mayor de cinco mil habitantes».

Del lado de los titulados, se exige que sean menores de treinta años y hayan obtenido el título de grado o máster en los últimos cuatro. O en los últimos dos si tienen entre 30 y 35 años. También han de «residir preferentemente» en la localidad donde van a hacer las prácticas o en un radio de veinte kilómetros.

Facilitar el alojamiento

Para facilitar esto, uno de los criterios que se valoran a la hora de elegir a las empresas que tomarán parte en Unirural es si facilitarán alojamiento, más aún si este es gratuito, o el compromiso de ayudar a buscarlo. Además, se prioriza a los municipios más pequeños y a las empresas o entidades privadas.

Todas estas cuestiones las valora una comisión de admisión, integrada por un representante de cada uno de los organismos que impulsan Unirural. Son la UEx, su Consejo Social, la Fundación Universidad-Sociedad y las dos diputaciones.

Todos estos organismos, y también la Junta, sostienen la alianza 'Extremadura es futuro', un programa de apoyo a los estudiantes y titulados de la UEx en el que colabora HOY. Las becas de Unirural se integran en este marco de acciones dirigidas a facilitar el inicio de su vida laboral a quienes optan por estudiar en la universidad de la región.

Las 36 becas ofertadas se dirigen a una amplia variedad de titulaciones, desde Derecho, Economía, Enfermería o Comunicación Audiovisual a ADE o varias ingenierías. Las cinco plazas que quedan vacantes son las siguientes: Educador físico/deportivo en Azuaga, veterinario en Trujillo y en Alcuéscar, educador social o trabajador social en Guadalupe, y por último, para el departamento de calidad de una industria ubicada en La Albuera.

Las bases de la convocatoria aclaran que «dado el carácter formativo de las prácticas, de su realización no se derivarán en ningún caso obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo».

Los egresados becados deberán asistir a al menos cuatro sesiones formativas presenciales y/o virtuales organizadas por los impulsores de Unirural. Se desarrollarán de forma simultánea a las prácticas y en ellas «se trabajarán contenidos relacionados con las competencias digitales, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo rural». Dos de esas cuatro sesiones serán seleccionadas por la comisión de seguimiento y las otras dos por el beneficiario del programa, que además, «deberá participar en al menos una sesión de orientación laboral gestionada por las oficinas de orientación laboral de la UEx». Al terminar estas prácticas, los titulados tendrán un mes para presentar una memoria final.

Dos listas de espera

El disfrute de esta ayuda es incompatible con el de ninguna otra de las mismas características, y también con el ejercicio de ningún trabajo remunerado.

Además, quien participe del programa, no podrá repetir en ediciones siguientes en la misma empresa, y a su vez esta no podrá contratar al mismo joven al que ya ha formado. Los egresados que no resulten elegidos pasarán a una lista de espera a la que se recurrirá ante hipotéticas bajas. Y lo mismo ocurre con las empresas que han pedido participar en el programa pero han quedado fuera de las 36 elegidas.

Las bases de la convocatoria recogen también que cada empresa o entidad participante deberá designar un tutor, que se coordinará con representantes designados por la UEx.

Según los organizadores, esta propuesta que tan buena respuesta ha recibido por parte de jóvenes y negocios de la región tiene entre sus metas «ayudar al reequilibrio territorial, incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados».