32.400 vecinos del sureste extremeño cambian desde hoy la frecuencia de la TDT Un instalador trabaja en una antena en una azotea. :: Brígido Antes del 30 de junio del próximo año deben estar resintonizadas todas las antenas, algo que afecta básicamente a las comunidades de vecinos CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Miércoles, 18 septiembre 2019, 08:16

Segunda fase en Extremadura del obligado cambio de frecuencia en las antenas de televisión. Si a lo largo del mes de julio se procedió a la resintonización de las señales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 94 municipios de la zona norte de Extremadura, desde hoy es el turno a 17 de la zona sureste de la provincia pacense. Suman 32.400 habitantes (Azuaga, Llerena y Hornachos son las localidades más pobladas) y deben adaptar sus instalaciones colectivas de recepción de televisión. Su coste será nulo para los ciudadanos porque el Gobierno establece ayudas públicas para afrontar ese cambio.

«No debe estar inquieta la población. Se va a proceder a un cambio gradual y no va a haber los problemas que pasaron en el anterior cambio de frecuencias porque entonces se hizo a prisa y sin planificación», avisa José María Tirado, integrante de la junta directiva de la Asociación de instaladores de telecomunicaciones de Extremadura (Asitelex).

Este cambio de frecuencias se debe al denominado segundo dividendo digital. Se trata de un proceso que implicará el desplazamiento de las frecuencias de los canales de televisión.

«Básicamente se trata de realizar dos actuaciones. Una es la instalación de amplificadores selectivos en las grandes comunidades de vecinos, aquellas por encima de los 40 propietarios. Se montarán unos nuevos que, por decirlo de manera sencilla, recogerán los canales de la televisión por otras frecuencias distintas a las ahora disponibles», explica Tirado, con su empresa radicada en Mérida.

La segunda actuación a realizar pasa por la instalación de centrales programables gracias a las que se captarán las nuevas frecuencias televisivas.

Desde Asitelex se recuerda que en buena parte de los municipios extremeños no se deberán acometer esos trabajos. «En las casas, en las viviendas unifamiliares no será necesario. Además dependiendo de su tipología, en algunos edificios tampoco no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, básicamente en las pequeñas comunidades de vecinos», finaliza.

En todo caso, todos los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para poder seguir recibiendo los canales de la TDT.

Las comunidades de propietarios en los que sea preciso realizar cambios en los sistemas de recepción de la señal de televisión deberán contactar con un instalador registrado.

«Hay personal suficiente para hacer ese cambio de aquí al 30 de junio, el plazo límite. También las empresas que fabrican los amplificadores o las centrales programables disponen de material suficiente. Y los administradores de fincas están preparados para gestionar las solicitudes», se resalta desde Asitelex.

El Gobierno aprobó en junio la concesión directa de subvenciones por valor de 145 millones de euros para costear estas actuaciones. La cuantía de la ayuda oscila entre los 104,3 euros y 677,95 euros. «Cubren el costo de los trabajos», remata José María Tirado. La solicitud de la subvención se presentará una vez realizado el trabajo.

Dos frecuencias

Durante el cambio de frecuencias de TDT, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua antes de proceder al apagado de esta última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de entre cuatro y seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos.

A principios del próximo año se producirá el cambio de frecuencias en los 148 municipios pacenses restantes que reciben la señal de televisión de las áreas geográficas Centro (120) y Badajoz Oeste (28).