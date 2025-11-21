318 colegios e institutos tienen alumnos acompañantes contra el acoso Aplican la estrategia para favorecer la integración de todos los estudiantes 32 centros educativos más que el curso pasado

A. Murillo Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:40 | Actualizado 13:52h.

Un total de 318 centros educativos extremeños combaten el acoso escolar en las aulas a través del programa 'Ayuda entre iguales. Alumno acompañante', son 32 más que el curso pasado, según datos de la Consejería de Educación. El objetivo de esta estrategia también pasa por fomentar la correcta integración de todos los alumnos y mejorar la convivencia escolar dentro de los colegios e institutos.

Uno de los centros que tienen implantado este programa es el IES Castuera, que este jueves recibió la visita de la consejera Mercedes Vaquera.

Allí asistió a una demostración de una sesión de este programa que permite detectar, de forma preventiva, situaciones de vulnerabilidad o conflicto. El objetivo de erradicar estas situaciones de los centros educativos extremeños con dos figuras fundamentales: el alumno acompañante y el alumno mediador. Se trata de estudiantes que ayudan a la integración de los recién llegados o con quienes presentan dificultades de integración, al tiempo que tienen un papel importante para mediar en la solución de conflictos.

«Tenemos que intentar que todos los alumnos y las alumnas os sintáis cómodos, os sintáis bien; y eso es importante para la región y para nuestros pueblos», señaló en su visita a Castuera la consejera Mercedes Vaquera, al tiempo que defendió que «la igualdad y la inclusión de todos los alumnos es fundamental».

Educación emocional y salud mental

En Extremadura el protocolo de acoso data de 2016 y está regulado por un decreto de 2007 que recoge las normas de convivencia en los centros educativos. La Consejería de Educación lo está revisando con el objetivo de actualizar el marco normativo.

Hay que recordar que Extremadura cuenta con una Red Escuelas de educación Emocional y Salud Mental, integrado por 56 centros educativos, cuyas herramientas, instrumentos o materiales se facilitarán al resto de colegios e institutos de la comunidad. El objetivo es revisar la normativa para que se ajuste a las necesidades actuales de los centros educativos de la región y para ello la Administración asegura que tendrá en cuenta la aportación de la comunidad educativa.