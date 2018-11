Unos 30.000 extremeños se podrían beneficiar de la sentencia que condena a devolver las cláusulas suelo Según los cálculos de la Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) EUROPA PRESS Viernes, 23 noviembre 2018, 20:45

La Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha calculado que 30.000 extremeños se podrían beneficiar de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a todos los bancos a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca, más intereses, al considerarlas abusivas.

En nota de prensa, Adicae ha celebrado la condena interpuesta por la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha calificado de «histórica» y de «éxito de la acción colectiva» al poner fin a un proceso «que miles de familias llevaban esperando durante años, para ver compensados sus daños económicos y morales».

«Tenemos la alegría de que, después de ocho años, la macrodemanda contra 101 entidades --interpuesta por Adicae--, el mayor fraude de los últimos 50 años, se ha resuelto a favor de los consumidores», ha explicado el presidente de la asociación, Manuel Pardos.

Por su parte, el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha explicado que los efectos de esta sentencia son aplicables a todos los consumidores que tuvieran cláusula suelo, «como dejó claro el Tribunal Supremo».

Además, según Herrero, las macrodemandas sobre cláusulas abusivas deben servir de referencia para los jueces que atiendan posteriores litigios individuales sobre las mismas condiciones. Es decir, abarca a todos los consumidores y se podría ejecutar para todos los que quisieran resolverlo mediante un procedimiento «muy sencillo».

«Es el vehículo que todos los abogados de España utilizarán para que ninguna cláusula suelo siga viva en España», ha añadido el abogado de Adicae Adrián Rebollo, quien ha explicado que con esta acción colectiva se habilita una vía a todos los consumidores, también a aquellos que la banca «ha engañado en solución extrajudicial», que ha desembolsado «tan solo» 2.300 millones para algo menos de medio millón de consumidores.

Adicae espera que las entidades no recurran ante el Tribunal Supremo y no vuelvan «a tratar de deslegitimar la acción colectiva como lleva haciendo durante los últimos años». «¿Va a querer perder la banca ante el Supremo y pagar los intereses? Puede tener derecho a recurrir, pero desde luego, no tiene derecho moral a hacerlo», ha dicho Pardos.