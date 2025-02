Más de 30.000 extranjeros pueden votar en las municipales en la región

Los ciudadanos de 39 países podrán participar este año en las elecciones municipales programadas para el 28 de mayo de este año. Sin contar a ... los españoles, claro.

En los comicios locales tienen derecho a voto dos tipos de extranjeros: los residentes en España que sin haber adquirido la nacionalidad española sí tengan la de algún país de la Unión Europea y aquellos que sean ciudadanos de uno de los trece países con los que hay firmado un tratado por el que también se permite el voto en sus elecciones a los españoles que residan allí.

En el primer grupo se encuadran los 26 estados miembros de la UE –ya que España queda fuera de la relación– y en el segundo están: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Extremadura residen 29.077 extranjeros que tienen la condición de ciudadanos europeos y la Oficina del Censo Electoral indica que está notificando a otros 1.350 residentes en la región de los países que tienen acuerdos sobre el derecho al voto con España que están en condiciones de participar en las próximas elecciones municipales.

Fechas límite 15 finaliza el plazo para que los residentes de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago soliciten ser inscritos en el censo electoral

30 es el último día en el que los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Extremadura pueden inscribirse en el censo

En total, 30.427 personas. Aunque el número de residentes en Extremadura de los trece países mencionados anteriormente es mayor: más de 3.500, según las estadísticas que maneja el Ministerio de Trabajo. Pero para tener derecho al voto es necesario cumplir una serie de requisitos, principalmente relacionados con el tiempo de residencia. Así, los ciudadanos de terceros países deben llevar un mínimo de cinco años residiendo en España, aunque para los noruegos y los británicos ese periodo se acorta a tres años.

Notificaciones

Igualmente, la Oficina del Censo Electoral está comunicando mediante correo postal a 3.182 ciudadanos europeos que residen en Extremadura que tienen la posibilidad de votar. Son muchos menos de los que hay en la región, pero solo se enviará la notificación a aquellos a los que no se haya avisado con anterioridad de esta circunstancia.

Hace años que recibió Russell York esa carta en su domicilio. Él es británico y lleva más de un cuarto de siglo residiendo en Badajoz. «He participado en varias elecciones locales», comenta. Este año volverá a hacerlo, aunque ya figurando como español, no como extranjero. «Con el 'brexit' decidí sacarme la nacionalidad española», explica. Eso le permitirá participar también en el resto de elecciones, no solo en las municipales.

En cualquiera de los dos casos, tanto europeos como de terceros países, los interesados en votar deben estar inscritos en el censo electoral y para ello haber manifestado su voluntad de ejercer ese derecho ante los ayuntamientos de las localidades en las que residen. Los primeros –los europeos– tienen hasta el 30 de enero para hacerlo, mientras que los segundos deberán cumplimentar los trámites antes del 15 de este mismo mes.

En la actualidad, de los más de 29.000 ciudadanos europeos que residen en Extremadura, únicamente 3.782 están inscritos en el censo electoral, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Es decir, apenas un 13% manifiestan su interés por participar en los comicios locales.

Trámites

El trámite no es complicado. Los extranjeros de terceros países han podido hacerlo desde el 1 de diciembre pasado y el plazo continúa abierto hasta el 15 de enero. Para ello deben tener autorización de residencia en España y figurar en el padrón municipal, así como cumplir con los requisitos temporales.

Las comunicaciones que envía la Oficina del Censo Electoral incluyen una clave para que quienes las reciban puedan realizar la inscripción en el censo electoral por internet. Aquellos a los que no les llegue la notificación deberán acudir de manera presencial a su ayuntamiento.

Nunca recibió esa carta Lina María Hurtado. Ella es colombiana y lleva siete años en España. En las elecciones municipales de 2019 todavía no había cumplido el mínimo de cinco años de residencia para poder votar y en la actualidad ejercerá su derecho como española. «Estoy casada con un español, por eso tengo la nacionalidad», aporta a través del teléfono.

Ahora no duda en que ejercerá su derecho al voto. «Obviamente lo voy a hacer; tengo los mismos derechos que cualquier español y supongo que también podré votar en las regionales y nacionales», indica Hurtado.

La inscripción en el censo electoral para los ciudadanos europeos es más sencilla, ya que la posibilidad está abierta durante todo el año a través de la sede electrónica del INE o en el ayuntamiento de su localidad. Incluso aquellos que no estén empadronados, pueden hacerlo y al mismo tiempo manifestar su voluntad de participar en las elecciones. Eso sí, si no lo hacen antes del 30 de enero no podrán votar en las próximas elecciones de mayo.