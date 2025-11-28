Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
Los soldados de la base de Bótoa realizan hasta el 30 de noviembre unos ejercicios denominados Gamma en el centro de adiestramiento San Gregorio en Aragón
Badajoz
Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:31
Una preparación intensiva para el combate y misiones futuras». Esta es la finalidad del ejercicio Gamma que está llevando a cabo la Brigada Extremadura en ... Aragón, concretamente en el Centro Nacional de Adiestramiento 'San Gregorio', a las afueras de Zaragoza.
Los soldados desplegados en Aragón están soportando las temperaturas gélidas normales en este tiempo en esa zona durante su «entrenamiento a gran escala que se realiza para probar y mejorar las capacidades de la brigada y sus miembros en un entorno simulado», según se destaca en la web del Ministerio de Defensa. Se trata de un ejercicio con fuego real pero un entorno y un enemigo simulado.
«Tras completar el despliegue de medios y personal, más de 300 vehículos y 2.000 militares, la Brigada Extremadura se encuentra en el Centro de Adiestramiento para iniciar el ejercicio Gamma 'Diego García de Paredes', el más exigente del año», reseñaba en sus redes el Cuartel General de la Fuerza Terrestre.
Estas maniobras están diseñadas para «un adiestramiento multipropósito», enfatizan desde el Ejército. Bajo la denominada Fuerza Operativa (FO) Extremadura, seis grupos tácticos se ejercitan con el objetivo de adiestrarse en una operación ofensiva en un campo de batalla lineal y en un ambiente convencional «empleando todas sus capacidades», aseguraba la Brigada en una nota de prensa.
Con este ejercicio, la Brigada Extremadura, con batallones provenientes de Badajoz y San Sebastián, junto a otras unidades de montaña, guerra electrónica, helicópteros, inteligencia y logística, completa su periodo de instrucción en 2025.
