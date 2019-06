261 Tribunas Todo juega en su contra. Acorralados por la sociedad, hablan de feminazis y de dictadura de género. En el fondo empiezan a comprender que su tiempo ha pasado y que ya no les van a salir gratis las ofensas IRENE SÁNCHEZ CARRÓN Domingo, 30 junio 2019, 10:04

La selección española de fútbol femenino vuelve tras ser eliminada en octavos y es recibida en el aeropuerto por seguidores y por medios de comunicación. Se percibe que algo comienza a moverse en este territorio tan marcadamente masculino. Nuestras chicas han jugado bien y han plantado cara a Estados Unidos, la selección favorita para ganar el Mundial. Las cifras, esa ley que manda en las audiencias, también están cambiando. Más de 1.300.000 personas vieron el partido de eliminación. Casi 900.000 siguieron el campeonato. Ningún encuentro bajó del medio millón de espectadores, lo que duplica las previsiones más optimistas. Si cambian las audiencias puede que todo cambie.

El Real Madrid ha anunciado esta semana la decisión de crear un equipo femenino con un mecanismo un tanto extraño que ya ha recibido críticas: ha absorbido al Club Deportivo Tacón, un equipo con proyección que acaba de ascender a Primera. Comenzarán a usar las instalaciones y a obtener beneficios del club blanco en la temporada 2019-2020, pero de momento conservan su nombre y sus colores. Será a partir del 1 de julio de 2020 cuando el equipo se integre totalmente en el Real Madrid.

La lectura de algunos comentarios en las redes, que vierten dudas sobre el éxito de estos movimientos, nos retrotrae a otras épocas. Algunos lectores se lamentan del dinero que se tendrá que invertir en proporcionar a las jugadoras material deportivo, viajes, sueldos y atención médica. Sufren ya por el dispendio que supondrá adecuar las instalaciones con nuevos vestuarios femeninos. Además, se preguntan qué será del club cuando las chicas también quieran un Audi o pidan, oh dioses del Olimpo, que se equipare su sueldo al de los jugadores masculinos. Vade retro, Satanás.

Este tipo de lamentos me hace recordar aquella mítica foto de Katherine Switzer, la primera mujer que corrió una maratón. Cuando escucho opiniones sobre la incapacidad de las mujeres para cualquier práctica deportiva no puedo evitar retrotraerme a 1967. Katherine Switzer cuenta que en aquellos tiempos muchos dudaban de que una mujer pudiera correr largas distancias. La idea para algunos resultaba aborrecible, por el hecho de que el deporte solo serviría para deformar el ideal que ellos tenían del cuerpo femenino. La carrera les haría desarrollar piernas demasiado fuertes, por supuesto antiestéticas y toscas para una mujer. Los más pesimistas temían que el deporte pudiera hacer crecer el vello por el cuerpo femenino o provocar desprendimientos del útero.

Katherine Switzer se inscribió en la maratón de Boston con sus iniciales, K.V. Switzer, por lo que nadie supo que era mujer. La carrera llevaba 70 años siendo una competición masculina. Ella comenzó a correr alegre y orgullosa, flanqueada por su entrenador y por su novio, jugador de fútbol americano. Cuenta Katherine que los demás corredores decían sorprendidos, pero sin animadversión, «mirad, una chica». Los medios de comunicación también se percataron de su presencia y no cesaban de tomar fotos y de grabar imágenes. Pero hubo alguien que no se alegró en absoluto de su presencia. Jock Semple, el organizador de la carrera, un hombre temperamental, se lanzó a la caza y captura de la corredora, no dudó en agarrarla y trató de sacarla de la competición a la vez que gritaba: «Lárgate de mi carrera y devuélveme el dorsal».

Gracias a Youtube he podido ver el vídeo, que recomiendo encarecidamente, con las imágenes del incidente del que había leído información y había visto fotos hace años. Las explicaciones de Katherine muestran con claridad lo que pasó. Podemos ver a Jock Semple fuera de control, al resto de los corredores pacíficos y sorprendidos, al novio de Katherine empujando a Jock, y a Katherine tratando de continuar la carrera. Ella misma cuenta que en ese preciso momento supo que tenía que terminar aquella maratón, aunque fuera a gatas, por ella, por todas las mujeres.

Katherine Switzer cumplió su objetivo y su dorsal, el 261, se ha convertido en un número mítico, en una especie de llamada de socorro que advierte de que los intolerantes andan cerca.

Lo estaban hace 50 años, cuando las primeras futbolistas en nuestro país tenían que soportar que el narrador del evento profiriese frases del tipo «todo mejorará cuando estas jugadoras se casen y cambien el balón por una batería de cocina» o «Hay un cambio. Se le habrá roto el sujetador». Lo siguen estando ahora, cuando un partido tiene que ser suspendido porque desde las gradas algunos gritan: «Iros a la cocina. Iros a fregar. Sois unas guarras». Andan por ahí sueltos cuando ante la impresionante foto de Tayla Harris chutando una pelota todo lo que se les ocurre escribir es «a un centímetro de ver todo el sándwich de jamón». No hay manera de acabar con ellos. Se meten hasta en los vestuarios como entrenadores y se permiten articular frases como «que alguien haga de mujer y me sirva un café».

Andan por todas partes. Se ocultan bajo la gruesa epidermis del anonimato en las redes. Emiten sus improperios desde el escondrijo que proporciona una grada. Abusan de su posición de poder cuando entrenan. Pero todo juega en su contra. Acorralados por la sociedad, hablan de feminazis y de dictaduras de género. En el fondo empiezan a comprender que su tiempo ha pasado y que ya no les van a salir gratis las ofensas.