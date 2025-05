250.000 euros en ayudas es una cuantía «insuficiente» para las asociaciones de consumidores Denuncian que el montante global no se ha incrementado en una década

Las asociaciones de consumidores de Extremadura rechazan que la cuantía global que reparte la Junta en ayudas no se haya incrementado desde hace una década. ... Son 250.000 euros, «una cantidad insuficiente que no ha tenido en cuenta la subida del IPC, los sueldos y los costes laborales en todos estos años y que han crecido de manera notable», critica Javier Rubio, de Ucex. «Estos gastos han subido pero no así la subvención que recibimos, lo que sin duda merma nuestra capacidad de actuación, pareciendo que lo que se busca es la desaparición de las asociaciones profesionales que nos dedicamos exclusivamente a la defensa del consumidor».

El desfase tiene una repercusión directa en esta asociación que comenzó a funcionar en 1989 en la región. «De 7 oficinas presenciales y 12 trabajadores hemos pasado a dos, aunque la de Plasencia está cerrada de manera temporal solo, y 5 empleados». Acuex cuenta con dos oficinas físicas, en Cáceres y Alcuéscar, y tres trabajadores. «Hemos tenido que solicitar una línea de crédito para adelantar el dinero, porque aún no hemos recibido la subvención de este año», indica José Miguel Campos. El retraso en la tramitación de las ayudas es, precisamente, uno de los motivos por los que Feaccu no ha presentado alegaciones al decreto. «Nos dijeron en abril que se iba a elaborar, pero no ha salido hasta finales de septiembre», concreta. «Lo que queremos es que se resuelvan cuanto antes las solicitudes y se ingresen las subvenciones; si no se paga ya, en nuestro caso, tendremos que dejar de cobrar o reducir el servicio que prestamos». Improvisación Por eso también, como Ucex, lamenta que la Junta mantenga en este 2024 la misma partida de 250.000 euros que en ejercicios anteriores. «Es una cantidad irrisoria que llega tarde por improvisación y falta de planificación», resume Antonio Rubio. Desde su punto de vista, «lo deseable es modificar un decreto a principios de año para garantizar que las asociaciones contarán con la ayuda en tiempo y forma; en nuestro caso, solo tenemos esta subvención como línea de financiación». Frente a las cuotas de los socios con las que cuentan otras asociaciones, Feaccu está integrada por 40 asociaciones. «No tenemos socios directos ni cuotas por tanto». Con la subvención de la Junta y el local cedido por el Ayuntamiento de Cáceres, mantienen una oficia abierta con una administrativa y cinco abogados «que garantizamos atención presencial cada mañana de lunes a viernes porque trabajamos casi de manera altruista».

