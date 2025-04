25.000 extremeños luchan contra el olvido

El alzhéimer es una enfermedad que fulmina recuerdos. Es capaz de borrar de la memoria que un día fuiste padre y que hoy eres abuelo. ... O incluso el rostro de tus hijos. Sin piedad y poco a poco. Así de cruel es la patología neurodegenerativa más frecuente y la primera causa de demencia en la población. En Extremadura se estima que la sufren 25.000 personas.

Sin embargo, pueden ser más porque la cifra es una aproximación que realizan las asociaciones de afectados por esta enfermedad en la comunidad y que coincide también con la Sociedad Española de Neurología, que cifra en 800.000 los enfermos en el país.

Matizan que es una estimación, pues una de sus reivindicaciones es crear un censo de afectados, algo que ya realiza la Confederación Española de Alzhéimer y otras demencias (Ceafa), pero aún no tiene datos concluyentes porque no se los facilitan las administraciones, entre ellas la extremeña.

Se refieren a todas las demencias, pero la gran mayoría es alzhéimer. De hecho, los porcentajes de afectados ascienden al 21% de toda la población mayor de 65 años. Cuando pasan de los 80 la prevalencia se dispara hasta el 50%.

Además, Extremadura es una región que, por sus características, está afectada especialmente. «El envejecimiento de sus habitantes y su dispersión geográfica hacen que tenga una especial prevalencia», apunta Ana Belén Carrasco, trabajadora social de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Extremadura (FAEX).

Coincide con ella Alba Hueros, directora de Afaex (Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras enfermedades afines), que reivindica más recursos para ayudar a quienes sufren esta patología que el 21 de septiembre está marcada en el calendario.

Este jueves es el Día Mundial del Alzhéimer y se conmemora bajo el lema 'Integrando la innovación', pues según las asociaciones del sector, hay que innovar para mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias.

En Extremadura el principal problema al que se enfrentan es la falta de programas de detección precoz. «Cuando se diagnostica, la enfermedad está muy avanzada y la espera desde que te deriva el médico de atención primaria a los servicios de Neurología puede ser de hasta un año y medio», lamenta Hueros. Actualmente, la media para la primera consulta de Neurología en el SES es de 113 días.

A eso se suma que las investigaciones en torno a la enfermedad no llegan a la región. «Se usan herramientas obsoletas. Hay pruebas que pueden revelar el diagnóstico pero el SES no las realiza por falta de inversión», critica Hueros.

Ayudas que llegan tarde

Asimismo, las ayudas a la dependencia llegan tarde. «Desde que empiezan a tramitarlas hasta que las conceden la enfermedad puede haber pasado a ser grave», añade la directora de Afaex, que también ha vivido de cerca el alzhéimer por sus abuelos.

«Al principio, quienes la padecen buscan mecanismos para que no se note la enfermedad. Lo más frecuente son los olvidos y la desorientación espacial. A partir de ahí puedes encontrar despistes secuenciales, como no saber que tienen que ponerse un calcetín antes de un pantalón», explica Hueros. «Para ayudarles se debe involucrar al entorno y crear una sociedad más concienciada. No hay que olvidar que son personas y, pese a su deterioro, siguen sintiendo. Nosotros no nos podemos olvidar de ellos», concluye.