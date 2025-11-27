2.400 auxiliares de enfermería están llamados a la huelga en el SES este viernes

Nueva huelga de profesionales del Servicio Extremeño de Salud. Tras los médicos y los técnicos superiores sanitarios, este viernes, los técnicos en cuidados auxiliares ... de enfermería (TCAE) harán un paro para exigir su reclasificación en el grupo C1, de acuerdo con su formación y funciones asistenciales.

Se trata de una huelga convocada a nivel nacional por la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) que también se secundará en Extremadura. Están llamados a ella 2.400 profesionales que trabajan en el SES. Es una de las categoría más numerosas en el sistema sanitario. En todo el país superan los 100.000.

Para garantizar la atención sanitaria el SES ha fijado unos servicios mínimos con los que cubrirá al menos el 30 por ciento de la plantilla por turno en hospitalización.

En términos generales, en atención primaria se establece el mismo personal que en un festivo, y en atención hospitalaria se garantiza el funcionamiento de servicios urgentes y no demorables, tal y como detalla la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, que ha publicado una orden en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

De este modo, contempla que se garanticen los servicios de urgencia hospitalaria, diálisis, reanimación y cuidados críticos; mientras que en quirófanos se garantizará la cirugía oncológica ya programada, la urgente, la intervención quirúrgica mayor que haya requerido preparación especial del paciente en los días previos y las operaciones para las que esté preparada la autotransfusión.

Asimismo, se realizarán los tratamientos en oncología radioterápica ya iniciados o nuevos que sean urgentes, así como los que se llevan a cabo hospital de día oncohematológico, pediatría y VIH.

En cuanto al diagnóstico por imagen aplicarán los tratamientos ya iniciados o nuevos que sean urgentes, además del intervencionismo radiovascular programado en pacientes de alto riesgo de morbimortalidad y urgentes.

Del mismo modo, en anatomía patológica y laboratorio se garantizará la realización de las muestras intraoperatorias, la toma, preparación y lectura microbiológica urgente, el suministro de hemoderivados, así como la realización de biopsias y demás pruebas urgentes.

En consultas externas se mantendrán las de alto riesgo obstétrico y la actividad programada en Oncología y Oncohematología necesarias para el seguimiento del paciente.