Imagen de archivo de profesionales del hospital de Mérida. Hoy

2.400 auxiliares de enfermería están llamados a la huelga en el SES este viernes

Harán un paro para exigir su reclasificación en el grupo C1 y la Consejería de Salud ha fijado servicios mínimos que garantizan en atención primaria el mismo personal que en un festivo y en hospitales lo urgente y no demorable

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:47

Nueva huelga de profesionales del Servicio Extremeño de Salud. Tras los médicos y los técnicos superiores sanitarios, este viernes, los técnicos en cuidados auxiliares ... de enfermería (TCAE) harán un paro para exigir su reclasificación en el grupo C1, de acuerdo con su formación y funciones asistenciales.

