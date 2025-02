Más de 22.000 estudiantes extremeños se beneficiarán al cotizar por sus prácticas

La Junta solicitó un aplazamiento al Ministerio

La obligación de cotizar por las prácticas no remuneradas de los becarios entró en vigor el 1 de enero. Sin embargo, se ha concedido una prórroga de tres meses –hasta el 31 de marzo– para llevar al día los trámites burocráticos. Es una medida intermedia que no ha contentado al Gobierno extremeño. «Extremadura pidió al Ministerio de Educación, junto a otras trece comunidades autónomas, un aplazamiento hasta septiembre de la normativa que obliga a cotizar a la Seguridad Social por los alumnos que realizan prácticas formativas no remuneradas en empresas», exponen desde la Consejería de Educación. Una solicitud que no fue escuchada por el Gobierno central.