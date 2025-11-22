HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Irene de Miguel este sábado en la presentación del libro 'Extremadura contra el olvido'.

21-D: El PSOE recuperará la Ley de Memoria Histórica derogada esta legislatura

Unidas por Extremadura también reivindica la norma y alerta de que «el franquismo sigue impregnando muchas instituciones»

P. Calvo

Badajoz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:25

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta el 21-D, ha señalado esta mañana que en el caso de gobernar tras las elecciones autonómicas recuperará la Ley de Memoria Democrática, que ha sido derogada en la Asamblea de Extremadura por PP y Vox y sustituida por la Ley de Concordia, lo que ha su juicio constituye «la mayor infamia cometida en esta legislatura».

El dirigente socialista ha agregado por el ejecutivo del PP «ha sido probablemente el peor gobierno de la historia de Extremadura», no solo por su falta de acción política, sino por dedicar esfuerzos «a atacar la memoria y la dignidad de quienes sufrieron la represión».

En este sentido, ha indicado que se apoyará el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España, además de «combatir» la nueva Ley de Concordia, que desde su punto de vista es una «norma que solo ha generado discordia y humillación».

Gallardo también ha señalado que durante el franquismo, Extremadura «fue peor tratada que muchas colonias porque se le negó la electricidad y se expulsó a miles de extremeños», y ha señalado que defender la memoria es también defender un futuro más justo y cohesionado para la región.

El secretario regional del PSOE ha hecho estas declaraciones en Villafranca de los Barros, donde ha participado en el acto de entrega de títulos de Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos y Medallas de Oro. Allí se ha rendido homenaje a Ramón Ropero y Ángel Calle, a quienes ha calificado como figuras esenciales para entender la Extremadura democrática.

Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha reivindicado este sábado a la memoria democrática. Lo ha hecho en el acto de presentación del libro 'Extremadura contra el olvido', de Chema Álvarez y Ángel Olmedo, que se ha desarrollado en Badajoz. De Miguel ha señalado que son muy importante actos de este tipo, donde se reivindica la memoria democrática, «porque después de que hayan pasado 50 años de la muerte del dictador, lo que estamos viendo es que el franquismo sigue impregnado en muchas de las instituciones del Estado, como la judicatura o la política».

A su juicio, lo más importante es que «la memoria se entienda como una cuestión de derechos humanos, de justicia y de reparación, y de futuro, no de pasado«, ha subrayado.

Por todo ello, De Miguel ha vuelto a mostrar su rechazo a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, «que ha sido el peaje que ha pagado el PP de Guardiola a Vox para poder seguir eliminando los impuestos a las grandes fortunas».

«La derecha y la extrema derecha siguen privilegiando a aquellos que la historia puso en el lugar donde no les correspondía porque fueron los verdugos y no las víctimas», ha insistido la candidata de Unidas por Extremadura a la Junta.

