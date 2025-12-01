HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Encuentro de Juntos Levanta con representantes de Coepca. HOY

21-D | Elecciones en Extremadura

21-D: Juntos Levanta aboga por el impulso industrial para frenar la despoblación en la región

La coalición regionalista mantiene un encuentro con los empresarios de Cáceres, Plasencia y Moraleja

R. H.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:53

La falta de infraestructuras en la región impide que los proyectos avancen al ritmo que necesitan y, por ello, para Juntos Extremadura Levanta (JXEL) es indispensable simplificar procesos para impulsar el desarrollo industrial con el que frenar la despoblación en Extremadura.

La coalición regionalista aboga por mejorar la conectividad, garantizar la existencia de suelo industrial adecuado y acompañar a las empresas en la modernización, la digitalización y la atracción de inversiones.

Es el compromiso que ha adquirido Juntos Extremadura Levanta tras el encuentro mantenido con representantes de la Confederación empresarial de la provincia de Cáceres (Coepca) y de los círculos de Cáceres, Plasencia y Moraleja. Un encuentro que se enmarca en el calendario de reuniones sectoriales de JXEL «para escuchar las necesidades del tejido empresarial extremeño y trasladarles el compromiso firme de la coalición con el desarrollo económico de la región», apunta la formación en nota de prensa.

Conectividad

Los representantes empresariales han expresado «la necesidad urgente de reforzar la formación para asegurar que el talento extremeño encuentre oportunidades laborales dentro del territorio que eviten la fuga de jóvenes y fijar, así, población en las zonas rurales». De ahí la conveniencia, han puesto también sobre la mesa, «de avanzar en proyectos clave para la provincia de Cáceres, como la mejora de la conectividad viaria y ferroviaria, el desarrollo de nuevas áreas industriales y la creación de infraestructuras estratégicas que favorezcan la actividad económica y el turismo empresarial«.

En palabras del candidato de JXEL a la Junta, Raúl González, «Extremadura tiene talento y tiene empresarios valientes, pero la administración lleva años poniéndoles frenos en lugar de facilitarles el camino, y nuestro territorio no puede seguir perdiendo jóvenes por falta de oportunidades». Desde su punto de vista, «si queremos futuro, debemos apostar por industria, formación y empleo de calidad aquí, en casa. Somos una tierra con identidad propia y no vamos a permitir que sigan decidiendo por nosotros desde fuera».

En la misma línea, incide Fernando Baselga, que encabeza la lista de Juntos Levanta por Badajoz: «Nos han tratado como una región de segunda. Mientras otros avanzan, aquí se ponen trabas. Pero los extremeños no vamos a resignarnos. Vamos a levantar nuestra tierra, juntos, desde Extremadura y para Extremadura».

