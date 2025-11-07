21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido este viernes con los sindicatos docentes a ... atender su petición de homologación salarial: 200 euros brutos al mes para los más de 16.000 maestros y profesores de la región desde enero de 2026.

El candidato socialista ha anunciado el compromiso al término del encuentro que ha mantenido con representantes de las cinco centrales con presencia en la sectorial -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO-, según informa el PSOE en nota de prensa.

Miguel Ángel Gallardo ha acordado con los sindicatos que, si gobierna, pondrá en marcha todos los mecanismos necesarios para la homologación salarial de los docentes extremeños. «Si el PSOE gobierna a partir del 21 de diciembre, verán homologados sus salarios. El compromiso es claro y firme: 200 euros al mes para los 16.000 docentes extremeños a partir del 1 de enero de 2026», ha remarcado.

Además, el candidato socialista ha anunciado la creación de una mesa de seguimiento para garantizar que maestros y profesores estén en la media salarial nacional. «Nunca más nuestros docentes serán el furgón de cola de los salarios en España», ha afirmado. Los sindicatos, ha añadido, «han valorado nuestra propuesta como razonable y necesaria para desbloquear la situación, devolver la tranquilidad y acabar con el desasosiego de los docentes».

Gallardo ha recordado que esta medida se presenta en una fecha simbólica, porque hoy, 7 de noviembre, los docentes extremeños estaban llamados a una segunda jornada de huelga por la homologación salarial. Una convocatoria que las centrales suspendieron con motivo del adelanto electoral decidido por la presidenta de la Junta, María Guardiola, pero con la que buscaban evidenciar, en cualquier caso, su disconformidad con la subida salarial anunciada por la Junta de 100 euros al mes entre 2026 y 2027.

Las centrales han venido defendiendo que ese incremento en las nóminas es insuficiente para homologarles con la media nacional y que el aumento debía ser el que ahora Gallardo promete pagar si alcanza la Junta, aunque con carácter retroactivo desde enero de 2025, como han recordado los sindicatos en un comunicado tras el encuentro con el PSOE.

El líder socialista ha cifrado en 45 millones de euros el coste estimado de la homologación, «lo mismo que representa la bajada de impuestos que Guardiola ha hecho a las grandes eléctricas«, y ha recordado que la última actualización salarial docente se produjo en 2007, bajo un gobierno de su partido, y que desde entonces no se ha vuelto a revisar.

El candidato del PSOE a la Junta ha calificado la gestión del PP en materia educativa como «un verdadero desastre, basada en el ataque a la escuela rural y el deterioro de los servicios públicos». Ha recordado que el Ejecutivo de Guardiola «suprimió los comedores escolares gratuitos y hace apenas dos meses se vivió el mayor desastre educativo, cuando se dejó a más de 7.000 alumnos sin transporte escolar por la incapacidad de su Gobierno para llegar a acuerdos».

Cara a cara

Por otro lado, Miguel Ángel Gallardo ha confirmado que el PSOE ha aceptado tanto el debate de Radio Televisión Española (RTVE) como el de Canal Extremadura, y ha propuesto un cara a cara con María Guardiola en Canal Extremadura.

«Si la señora Guardiola no quiere debatir, será su problema, pero los extremeños merecen escuchar a quienes aspiramos a gobernar. Canal Extremadura es la televisión pública de todos los extremeños, no de ella«, ha declarado.

El candidato socialista ha recordado por último su trayectoria de «21 años como alcalde y 10 al frente de la Diputación de Badajoz, frente a una presidenta que se dedica a insultar desde los platós en lugar de gestionar».