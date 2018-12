2018, el año... ¿de qué? Los finales de año son tiempos de balances, de analizar lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. No sé si quienes rigen los destinos de Extremadura en sus diferentes ámbitos y niveles, desde la presidencia de la Junta hasta el último de nuestros ayuntamientos, están satisfechos del resultado TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Viernes, 28 diciembre 2018, 23:13

Hay años que quedan fijados en la vida de las personas o en la historia de los pueblos por un acontecimiento determinado que tuvo una relevancia especial: para bien o para mal, tanto unos como otros tienen cabida en la historia. Y cuando me encaro con un folio en blanco, dispuesto a escribir este artículo que estará en manos de los lectores a sólo dos días de que el año 2018 dé sus últimas boqueadas, hago mentalmente un recorrido por sus meses y sus días, intentando saber por qué hemos de recordarle. Comienzo por Extremadura, por aquello de que la proximidad aporta siempre un plus de interés a los hechos, para continuar por España y acabar en eso que llamamos «acontecimientos de interés mundial». He ido recordando hechos, lugares, personas... buscando lo que puede dar al año que se acaba un interés especial. Y después de darle vueltas al majín, sigo en la pregunta que sirve de título a este comentario: «el año... ¿de qué?».

Seguramente, y si damos prelación a los hechos de ámbito nacional, habría que situar en primer lugar la moción de censura, a caballo entre los meses de junio-julio, presentada por el PSOE y que acabó enviando a Rajoy 'el 'imperturbable' a su notaría y situó en la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, con evidente sorpresa general. Aunque no sé qué es más sorprendente: si que Pedro Sánchez consiguiera llegar a la presidencia del Gobierno por el atajo de la moción de censura, tras no haber ganado nunca unas elecciones , o que esté dispuesto a no dejar la presidencia del Gobierno hasta completar el mandato, pase lo que pase. Y lo que está pasando es que los independentistas catalanes, no importa si más o menos de la mitad, en virtud de un 'derecho a decidir' que sólo ellos saben en qué se funda, al margen o por encima de toda legalidad, tratan de imponer la independencia de Cataluña. Y ahí tienes a Puigdemont 'el huido', a Quim Torra 'el niño de los recados', a los CDR como 'fuerzas del desorden público'... etcétera. En estas circunstancias... ¿tiene algún sentido el empeño de Pedro Sánchez en celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona, previa reunión con Quim Torra no se sabe muy bien para qué? Lo que sí se sabía de antemano es la 'lectura' que dicho sujeto haría de la entrevista con el presidente del Gobierno, como si se tratara de una reunión entre iguales.

Pero mejor pasamos de lo lejano a lo próximo y hablamos de Extremadura. Los finales de año son tiempo de balances, de analizar lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, de revisar pérdidas y ganancias, de programar el futuro. No sé si quienes rigen los destinos de Extremadura en sus diferentes ámbitos y niveles, desde la presidencia de la Junta hasta el último de nuestros ayuntamientos, están satisfechos del resultado. No es mi intención meterme en semejante jardín, sino reflexionar sobre la situación de Extremadura, las carencias y las aspiraciones de los extremeños o el cumplimiento de lo prometido, algo que debe estar al alcance de cualquier ciudadano. Aquí hay temas y problemas que de puro viejos, aburren. Por ejemplo, las comunicaciones. Se me podrá decir que van mejorando: sí, pero cuáles y a qué paso. ¿Cuántos años llevamos mejorando los trenes y dónde está la mejoría? «Se está trabajando en varios tramos», se dice. Sí, pero ¿cuando estarán todos terminados, única manera de que por ellos circule un tren? Algunos políticos y gobernantes deberían sentir cierta vergüenza.

Hay otro capítulo vital en la historia moderna de Extremadura: la población. Los años 60/70 del siglo pasado fueron esenciales en la evolución de la población, aunque sería más exacto hablar de la 'despoblación' de Extremadura. Porque fueron los años de la gran emigración, que primero fue hacia países europeos (Francia, Alemania, Suiza...) y más tarde hacia núcleos industriales de entornos como Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián... y algún otro. Cuando se trató de España, ya no fueron trabajadores aislados los que emigraron, sino familias enteras. Fue el drama de la despoblación, de la que Extremadura no se ha recuperado; ni se recuperará, aunque retornen algunos mayores, si se siguen yendo jóvenes, como está ocurriendo actualmente.

He hablado antes de las comunicaciones y más concretamente del ferrocarril, ¡esa vergüenza a la que, por mucho que digan, no se le ve el final! ¡Y si sólo fuera eso! Los que ya vamos teniendo años hemos conocido aquellos nuestros pueblos, en los que la gente vivía con estrecheces... ¡pero vivía! El gran drama actual es el de la despoblación de amplias zonas rurales, a las que si no se les pone remedio, pronto acabarán muriendo. Y... ¿han visto algo más triste que un pueblo abandonado? Ojalá, con el esfuerzo de todos, Extremadura pueda levantar cabeza y encarar el futuro abriendo camino a la esperanza. Sería darle la vuelta al titular de este comentario, algo así como «2019: el año en que Extremadura emprendió el camino del futuro». En cualquier caso y dada la fecha en que nos encontramos... ¡que 2019 les sea feliz!