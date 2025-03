20.000 billetes sin vender

Durante el cóctel de la gala de los Extremeños de HOY, estaba con un grupo de conocidos y se acercó a saludarnos Guillermo Fernández Vara. ... Se habló del tren y el presidente me señaló y dijo: «De todos los que estamos aquí, el único que va en tren eres tú». Y tenía razón, ninguno de los que rodeaban aquella mesa del cóctel cogía nunca el tren excepto un servidor. Y esa es la razón de un contrasentido sorprendente: solo se han vendido el 30% de los billetes que Renfe puso en circulación para viajar a Madrid en el Alvia hasta el 10 de diciembre, puentes del Día de Extremadura, Hispanidad y los Santos y acueducto de la Inmaculada incluidos.

En las demás regiones españolas, cuando han inaugurado una nueva línea o un tramo de esa nueva línea, también se han puesto a la venta 30.000 billetes a bajo precio y han volado en 24-48 horas. Aquí han pasado ya más de 15 días y desde el 24 de junio solo se habían vendido 10.000 billetes de los 30.000 que ofertó Renfe. Es decir, hoy, se puede comprar en la web de Renfe, por 28,5 euros, un billete de ida y vuelta para viajar a Madrid el 28 de octubre y volver el 1 de noviembre tardando lo mismo que en el coche, pero sin pagar 90 euros de gasolina ni aparcamiento, y se han quedado 20.000 billetes por vender. Cuando se lo cuento a conocidos de Galicia o León, donde también hubo estas ofertas y los nuevos trenes también eran veloces según los tramos, no entienden nada.

Reconozcámoslo: protestamos mucho por el tren, pero a la hora de la verdad, no lo cogemos. Y no es solo porque se averíe o tarde mucho. Llevamos años sin cogerlo, esto viene de antes de que hubiera AVE.

Recuerdo que nada más regresar a Cáceres después de 30 años estudiando y trabajando fuera, me sorprendió que hubo una huelga de trenes y en la prensa regional no apareció como noticia. Yo venía de una región donde una huelga de ferrocarriles era una tragedia que trastocaba la vida diaria, aunque la mayor parte de sus trenes eran también ferrobuses y camellos. Que los trenes no circularan era noticia de portada, aquí no salía ni en un breve en página par y no era porque los periodistas fueran inútiles, sino porque no interesaba a nadie.

En Extremadura pasa algo raro con el transporte público. Es como si fuera una cosa para pobres. Viajar en bus o en tren es un desdoro, algo que hacen quienes no pueden viajar de otra manera. He contado en alguna ocasión la anécdota que me sucede en el autobús urbano con demasiada frecuencia como para que sea una casualidad. Voy tranquilamente camino del centro, monta un viajero, me saluda y me manifiesta su extrañeza: «¡Cómo viaja usted en autobús!». Yo pongo cara de no entender nada y me aclaran su incredulidad con exclamaciones, como si fuera algo consabido: «¡Hombre... Es que... No sé...!».

¿No sé qué...? Es muy divertido encontrarse a un cacereño en el bus urbano de Aldea Moret o en el de Capellanías y que te dé explicaciones: «Voy en el autobús porque me tengo que acercar a por el coche al taller». ¿Pero por qué hay que dar explicaciones por viajar en transporte público? Es lo razonable, lo barato, lo cómodo, lo ecológico, lo normal. Pues nada, hay que ir en coche no vayan a pensar que soy pobre o que me he arruinado.

Con el nuevo tren puede suceder lo mismo (o no): será más rápido que el coche, más barato, más cómodo, vas leyendo o viendo una película, tomando un café y llegas al centro de Madrid en un tiempo razonable. ¿Pero seguiremos pensando que es una cosa de pobres? Por ahora, han quedado 20.000 billetes baratos por vender y en Renfe no entienden nada.