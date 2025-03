200 coches marchan por carretera de Huelva para pedir que sea autovía

El Partido Popular de Huelva y Badajoz organizaron ayer una marcha que contó con más de 200 vehículos de ambas provincias con el objetivo de ... reivindicar el desdoble de la carretera N-435, una «demanda histórica que llevan reclamando los ciudadanos de ambas provincias para impulsar el desarrollo económico y social de la zona».

Según informó el PP, los vehículos de ambas provincias se juntaron en el punto intermedio de Cumbres de San Bartolomé, donde se llevó a cabo la lectura del manifiesto que firmaron el pasado martes en Fregenal de la Sierra los presidentes provinciales de Huelva y Badajoz, Manuel Andrés González y Manuel Naharro.

Han participado en este acto, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, los presidentes populares de ambas provincias, Manuel Naharro por Badajoz y Manuel Andrés González por la de Huelva, junto al consejero de Transporte y Vivienda de Extremadura, Manuel Martín, la consejera de Igualdad, Juventud y Familia de la Junta de Andalucía, Loles López, junto a junto a diputados nacionales, regionales y provinciales, senadores y alcaldes y portavoces populares de ambas provincias.

En un encuentro con los medios de comunicación, previo al inicio de la marcha desde Badajoz, Abel Bautista, ha señalado que junto a la decisión de no convertir esta nacional en autovía es un «freno al progreso de Extremadura. Ahora que Extremadura va muy bien, que los datos nos acompañan, que crecemos económicamente; que somos la comunidad que más baja la tasa de paro; que crecen los autónomos; que triplicamos la tasa de confianza empresarial y que crecen nuestras exportaciones a cifras récord. Ahora que vamos bien hay un Gobierno que nos pone el freno diciendo que no son necesarias las infraestructuras para ir más rápido de lo que vamos«.

«Lo que ha dicho el Gobierno es que esta infraestructura no es necesaria y, de este modo, se nos niega a los extremeños lo que nos corresponde y necesitamos», ha añadido Bautista, quien además ha hecho un llamamiento de unidad para hacer visible esta exigencia de conversión de la N-435 en autovía, que «la sociedad, el tejido asociativo, las empresas, los trabajadores, los autónomos y todos los aquellos que la tengan que utilizar o esto no nos lo va a dar nadie. Ante esta demanda que históricamente se ha negado. Esta reivindicación tiene que ver con cuestiones de seguridad y con el desarrollo económico, social y turístico de la provincia pacense y de la propia comunidad autónoma».

Finalmente, el secretario general del PP de Extremadura, ha preguntado «qué pasaría si la carretera que une Huelva y Badajoz estuviera en el córner de España» concretamente «en la esquina superior derecha» aseverando que en ese cado «nadie se hubiera atrevido a decir en este momento que no es necesaria».

Por su parte el presidente provincial del PP de Badajoz, ha declarado que córner esta decisión unilateral del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, es «agravio para la provincia de Badajoz y la de Huelva, por ello se hace este acto de justicia», añadiendo que Badajoz es «la provincia más grande del país y la que peores comunicaciones tiene, Y no es que se nos diga que se está estudiando, sino que se nos ha dicho que no se va a construir, que no nos pertenece«.

Naharro ha aseverado que «los argumentos que se han aportado para paralizar la conversión de esta carretera en autovía son falsos. Por las condiciones de la carretera la gente utiliza otras vías para llegar a su destino», y ha añadido que «la apuesta para evitar una España vaciada se desmorona si los ítems que marcamos para hacer una autovía son si hay más o menos tráfico. Si una provincia está despoblada y no se dan las comunicaciones dignas, más despoblada estará«.

Finalmente, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado ante los medios de comunicación que «no se puede normalizar la realidad actual de tener que evitar una infraestructura para sentirnos seguros para llegar a un destino tan cercano para muchos extremeños y pacenses», además de apuntar que el «Gobierno de España no ha hecho una reflexión detallada sobre esta cuestión y creo que no se atrevería a hacerlo en otros territorios, pero aquí como estamos acostumbrados sí lo hacen», para finalizar reclamando la «necesidad total» de reivindicar una «carretera digna que conecte Badajoz y Huelva y no suponga un peligro para los que la recorren».