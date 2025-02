1.400 niños menores de dos años ya acuden al colegio público en la región

Nueve y cinco de la mañana en el colegio público Extremadura de Cáceres, en la barriada de Pinilla. Conversación apresurada de madres en la puerta ... y goteo de rezagados. A otro ritmo, sin prisa, cruzan la verja los más pequeños del centro de la mano de sus padres o en brazos: son los alumnos del aula dos (que tienen o cumplirán dos años en este 2022) una de las 88 que funcionan en la región desde este curso. Reúnen ya a 1.400 alumnos.

La escolarización gratuita previa a los tres años no parará de crecer. Según los planes de la Consejería de Educación, el próximo curso 23/24 se ampliará en unas 40 aulas más para llegar a los 2.100 alumnos. Los colegios se ensanchan para dar cabida a bebés, con todo lo que eso implica: instalaciones adaptadas a sus necesidades y profesionales que combinan las funciones educativas con las asistenciales.

Actualmente funcionan en distintos centros de la región 51 aulas como la del colegio Extremadura, que se estrena este año, es decir, de dos años; otras nueve para niños de un año y 28 mixtas, en la que se combinan ambas edades.

Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están detrás de la puesta en marcha de esta iniciativa, con 21 millones de euros hasta 2024. Se trata de un programa experimental, pero que según explica a este diario el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, se mantendrá en el futuro, cuando dichos fondos extraordinarios ya se hayan agotado.

El colegio Maximiliano Macías de Mérida fue el primero, en el curso 2015-2016, que tuvo a niños de dos años en sus instalaciones. Le siguió el curso siguiente el Pablo Neruda, también de la capital autonómica. Dos años después la iniciativa se amplió a ocho aulas más. El curso 2023-24, el próximo, se superarán las 120. Con la natalidad además por los suelo, el sector de las guarderías no ha tardado en poner el grito en el cielo y atribuir la bajada de las matriculaciones y los cierres que se están produciendo en toda la comunidad a este factor.

Amaya defiende que el programa, más que quitar plazas al sector privado, trata de «brindar un recurso a familias que no puedan hacer frente a su coste o que no disponían de él». «Estamos sobre todo en localidades de 3.000 y 6.000 habitantes», añade, «donde la oferta era inferior a la demanda; hablamos de localidades como Hornachos o Montijo, Ribera del Fresno, donde conviven con un centro de educación infantil de titularidad pública, y de pueblos más pequeños donde no había ni ludoteca ni escuela infantil pública ni escuela infantil privada, como La Codosera, que ha empezado este año».

En el listado que brinda la consejería de Educación puede comprobarse como estas aulas tienen presencia en localidades pequeñas como Usagre, (1.761 habitantes) o Llera (860 habitantes), en la provincia de Badajoz o Riolobos (1.248 habitantes) y Galisteo (953 habitantes) en Cáceres, pero también se encuentran abiertas en colegios de grandes ciudades (ocho en Badajoz, seis en Cáceres y Mérida, tres en Plasencia).

Perfiles concretos

En el caso de los centros urbanos se apunta a perfiles muy concretos. «Algunos con riesgos de estar estigmatizados por el tipo de alumnado que acude al centro y en barrios con familias vulnerables», afirma Amaya, que también indica que ya puede percibirse que el «declive» que padecían algunos de esos colegios empieza a revertirse con a llegada de estos alumnos pequeños. Cita, en este sentido, el colegio Calatrava de Mérida, con aula 1 y aula 2. «El Pablo Neruda se ha recuperado con las dos aulas o La Paz de Plasencia, que es muy complicado por el absentismo y que ha sacado adelante el aula», apunta.

«Estamos satisfechos porque creemos que esta medida garantiza la igualdad de oportunidades y permite la detección temprana de cualquier tipo de necesidad educativa, además de avanzar hacia la conciliación».