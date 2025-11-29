Unas 1.300 personas tienen VIH en la región y el 18% no lo sabe

Redacción BADAJOZ. Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El número de personas que viven en Extremadura con el VIH se sitúa entre 1.300 y 1.500, según los datos que se manejan desde el Comité Antisida de la región (CAEX), si bien se estima que el 18% de los infectados no lo saben y desconocen el estado de su enfermedad. «Eso quiere decir que están en la fase inicial de portador asintomático, es decir, lo transmito, no lo sé porque no tengo síntomas. Entonces, es bastante complicado», ha señalado Pilar Cáceres, del CAEX, que ha destacado asimismo que, aproximadamente, los nuevos contagios se dan en un porcentaje del 45% entre los jóvenes «sobre todo», a tenor de lo cual ha detallado que el mayor número de nuevas infecciones por VIH se da en la población de 15 a 25 años.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la prevención y ha hecho hincapié en el uso de métodos de barrera como el preservativo, a la vez que ha destacado que si se mantienen relaciones sexuales de riesgo sin protección es «importante» hacerse la prueba para conocer el estado serológico y si tienen el virus o no. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras participar en el Ayuntamiento de Badajoz en un acto con motivo del Día Mundial del VIH-Sida, en el que ha leído un manifiesto alusivo a esta efeméride junto a Nerea Gómez, de la Asociación Nueva Vida, y Abel Pérez, de Fundación Triángulo.

Han recordado que a lo largo de la historia reciente pocas realidades han marcado tanto como el VIH y el Sida. «Esta epidemia, que comenzó envuelta en miedo, silencio y estigmas, ha revelado nuestras vulnerabilidades sociales, pero también nuestra capacidad de resiliencia, ciencia, solidaridad y cambio», apuntan.

Hoy en día, en un mundo donde los avances médicos permiten vivir con VIH con calidad y esperanza, aún persisten «prejuicios que hieren, desigualdades que limitan, sistemas de salud que no alcanzan a todos, y un desconocimiento que sigue costando vidas», ante lo que han alzado la voz para recordar que el VIH/Sida «no es solo una enfermedad: es un reflejo de nuestras desigualdades, de nuestros silencios y de nuestros prejuicios».