123.000 extremeños viven solos

Constantina González acaba de cumplir 89 años, es viuda desde hace siete y desde entonces vive sola en casa. Tres de sus hijos trabajan en ... Madrid y una reside, como ella, en la localidad cacereña de Alagón del Río.

Su historia es la de muchos extremeños. Cada vez más, pues aumenta el número hogares unipersonales. En Extremadura son 123.000, lo que supone un 28,3% de todos los de la comunidad autónoma, según el Instituto Nacional de Estadística.

En apenas cuatro años la cifra ha ascendido en 12.000 personas. En 2018, eran 111.325. En total, en un 26% de los hogares extremeños solo vivía una persona.

Son datos que evidencian que la soledad no cesa en Extremadura. Y en ella la mayoría tiene nombre de mujer y supera los 65 años de edad.

Ese es el perfil de la radiografía de las personas que viven solas en Extremadura. En gran parte de los casos sus maridos han fallecido y la mayoría de sus hijos trabajan fuera de la región.

«Los hogares unipersonales en esta comunidad son sobre todo de mujeres mayores de 65 años. Hay una feminización de la soledad», detalla Lorena Olivera, coordinadora de programas intersectoriales del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad).

Y ese es justo el perfil de Constantina, para la que, según reconoce, «lo más complicado de vivir sola son los recuerdos». Muchas veces se pregunta cómo sería su vida ahora si su marido no hubiera fallecido.

Lo de vivir sola no le da miedo. «Yo me manejo muy bien. Suelo ir a la tienda a por mis cosas, a misa o simplemente salgo y estoy con las vecinas. Aquí, en el pueblo, conoces a todo el mundo y hablas con cualquiera que pasa, pero cuando hace mal tiempo y cae la tarde es cuando quizás te sientes más sola y piensas en lo que has perdido», reconoce.

En su caso, ha empezado a ir por primera vez a su casa una persona de ayuda a domicilio. «Vendrá dos horas a la semana. Hasta ahora no he necesitado a nadie. Yo lo hago todo sola», cuenta Constantina, que suele ver a su hija todos los días, al vivir en el mismo pueblo.

33,4 por ciento de los hogares de Extremadura serán unipersonales en 2037, según el INE. Ese dato situará a la región como una de las tres donde mayor soledad hay, solo por detrás de Asturias y Castilla y León.

Precisamente ese tipo de ayuda, junto a muchos otros programas, son los que desarrolla el Sepad con el objetivo de que las personas puedan vivir más tiempo en su entorno, sin necesidad de que entren en una residencia, en algunos casos alejada de su municipio, y en definitiva combatir la soledad.

Para ello el Sepad acaba de realizar un estudio (están sacando conclusiones actualmente) para trazar una planificación estratégica a partir de la fotografía real de la soledad en Extremadura. De hecho, ya trabajan desde hace tiempo en varios programas con cifras y resultados concretos.

La teleatención domiciliaria (personas que ofrecen varios servicios a otras que están solas) la realizan en 73 ayuntamientos, un total de 14 municipios ya cuenta con subvenciones de entre 30.000 y 100.000 euros para desarrollar programas de acompañamiento y el Sepad dispone de una red de 37 centros para la promoción de la autonomía. En ellos favorecen el envejecimiento activo con ejercicio físico y talleres saludables, la prevención del deterioro cognitivo y la participación social y cultural.

A eso se suma la teleasistencia avanzada personalizada, que se basa en la implantación, según indica Olivera, de distintos dispositivos, para hacer la vida más fácil de las personas que viven solas.

Relojes inteligentes

Localizadores de personas a través de relojes inteligentes, detectores de fuego, humo, gas, CO2 o dispositivos para ver si una puerta se ha abierto o cerrado. Esas son algunas de las herramientas que están implantando en los hogares de personas que viven solas en Extremadura. Ya lo han hecho en más de 1.200 y su objetivo es llegar a 4.000.

Asimismo, el Sepad dispone de un plan intergeneracional pionero en el país. Se trata de un documento técnico a partir del cual se realizan acciones entre diferentes consejerías de la Junta con el objetivo de crear espacios de encuentro entre distintas generaciones.

Así buscan hacer la vida más fácil a quienes viven solos, algo que no cesa en Extremadura. De hecho, según la encuesta de Proyección de Hogares del INE, en 2037 se estima que en esta comunidad un 33,4% de los hogares sean unipersonales.

El Sepad quiere implantar dispositivos tecnológicos que hagan la vida más fácil a 4.000 personas que vivan solas en la región

Es un porcentaje que situaría a Extremadura entre las regiones con más hogares en los que vive una persona. Asturias estaría a la cabeza (36,2%), seguido de Castilla y León (35,5%) y Extremadura (33,4%). Murcia sería la comunidad con menor porcentaje (24,8%), junto a Baleares (26,0%) y Canarias (27,3%).

A más hogares con personas que viven solas, más probabilidades de que se produzca la consecuencia más extrema de esta situación: morir solo sin que nadie se dé cuenta de ello hasta que pasan varios días.

Eso ya le sucedió a Pedro, de 58 años, en Cáceres, o Francisco, de 76, en Badajoz, hace posocos meses. Ambos murieron en soledad en sus casas. Su cadáveres fueron encontrados tras varios días y en ambos casos fueron los vecinos quienes avisaron a la Policía porque sospechaban que algo no iba bien. La historia se repite en Extremadura cada pocos meses y pone de manifiesto el drama de la soledad.

«No es lo habitual, pero la tónica general de la soledad es que es invisible», asegura Olivera. «Las personas que están en soledad no piden ayuda y no acceden a los recursos de forma autónoma. Por eso, se necesita un mayor sentimiento de pertenencia comunitario para detectar a tiempo los casos de soledad y dar la voz alerta».