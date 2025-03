12.000 extremeños cobran el subsidio agrario

El anuncio del Gobierno de que reduce a diez peonadas el mínimo para cobrar el subsidio agrario en Extremadura y Andalucía ha vuelto a traer ... de actualidad a los trabajadores del Régimen Especial Agrario, ahora llamado Sistema Especial Agrario poque en 2012 se integró en el Régimen General.

Esta medida está vigente entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de junio 2023.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indican que 11.205 trabajadores agrarios cobraban en agosto el subsidio agrario, aunque es una cifra que solía alcanzar los 14.000 con cierta frecuencia. En total el número de jornaleros dados de alta en el Sistema Agrario es de 55.282 en Extremadura.

El subsidio agrario supone un ingreso de 463,20 euros mensuales durante seis meses, para aquellos trabajadores que trabajen entre 35 y 64 jornadas (peonadas), la mayoría en la región. La cifra se puede incrementar hasta los 619,55 euros al mes que recibien los que trabajen más de 180 jornadas al año.

Normalmente el número mínimo de peonadas son 35, aunque se reducen a 20 cuando el Gobierno entiende que debido a factores climatológicos (sequía, inundaciones...) resulta más complicado alcanzar esos jornales.

Sin embargo, y con carácter extraordinario se ha reducido a diez peonadas debido a la sequía, y sobre todo porque se espera una importante reducción en la cosecha del olivar.

Los mayores de 52 años reciben el subsidio un año completo. Además, si cumplen los requisitos para poderse jubilar tienen derecho a percibir el subsidio durante todo el año sin necesidad de acreditar jornadas trabajadas.

Las cuantía que reciben llegan una vez descontados los 120 euros que cada trabajador eventual debe pagar como cotización a la Seguridad Social. Es lo que se conoce en el mundo del campo como el 'sello'.

Según argumentó el martes el Gobierno, el cultivo del olivar, que demanda una gran cantidad de mano de obra, resulta especialmente perjudicado ante esta situación climática adversa, por lo que se ha aprobado reducir el número de jornadas cotizadas a diez para que los trabajadores agrarios eventuales, en Andalucía y Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y a la renta agraria, para minimizar el impacto de la situación en sus posibilidades de empleo.

Sheila Jimeno, jornalera en Vegas Altas «Hay gente que habrá buscado las horas de donde no había»

Alcanzar el número mínimo de peonadas es en ocasiones una ardua tarea para los jornaleros de la fruta en la zona de Vegas Altas. Lo sabe bien Sheila Jimeno, natural de El Torviscal, que a sus 40 años lleva media vida como jornalera. «Antes sí que estaba en otra finca y llegaba muy justa, incluso hay gente a la que le toca comprar las peonadas porque no se consiguen», relata tras conocer la medida aprobada.

Sin embargo, para ella la rebaja de peonadas llega tarde. «Lo podían haber hecho antes porque yo por ejemplo empecé a trabajar en abril y terminé en septiembre, voy sobrada de peonadas», sostiene después de una campaña en la que ha acumulado alrededor de 95. Muy por encima de las 10 aprobadas por el Gobierno.

En Vegas Altas queda ya poca fruta por recoger, «quedará algo de granada, por lo que imagino que habrá compañeros a los que les venga muy bien; igual que a mí si esta medida se mantiene hasta el próximo año, para otros cultivos sí puede ser positivo».

Sheila Jimeno explica que para esta fecha la campaña ha concluido, «por lo que habrá gente que habrá buscado las horas de donde no había porque no las habrán conseguido trabajando».

En su caso, acumula tres años ya trabajando en una finca grande, «y normalmente voy cubriendo las peonadas, pero otros años me las veía y me las deseaba para hacerlas».

En cuanto al cobro, sitúa la cifra en torno a los ocho euros en bruto. «El resto del año cobramos alrededor de 430 euros durante seis meses, pero en mi caso este año cobro algo más, alrededor de 530 euros por haber hecho un número mayor de peonadas». Debe incluir en sus cuentas el pago del llamado 'sello', «que cuesta alrededor de 135 euros al mes, aunque se puede incluir en la renta agraria por lo que yo en estos seis meses de subsidio no pago mi sello, porque me viene ya descontado de la renta».

Domingo Sánchez, jornalero de Almendralejo «Nunca he tenido problemas para conseguir las peonadas»

omingo Sánchez, un veterano jornalero de Almendralejo, asegura: «Nunca he tenido problemas para conseguir las peonadas» suficientes para cobrar el subsidio por desempleo agrario, incluso cuando eran necesarias 35 jornadas.

Sánchez lleva la mayor parte de su vida trabajando como jornalero en el campo, casi cuarenta años, pero prácticamente siempre ha trabajado para el mismo empresario agrícola.

Cobra por peonada 45 euros en las tareas habituales del campo, que le paga el empresario para el que trabaja, una cantidad que se incrementa «un poco más» en la vendimia y en la época de recolección de la aceituna de verdeo, aclara.

Además de ese dinero, cuando no trabaja en el campo porque se han terminado las tareas agrícolas, cobra 6.000 euros al año, dividido en pagos mensuales, de las ayudas del Aepsa, que es la denominación del antiguo Paro de Empleo Agrícola (PER). Esa es la cantidad máxima que se cobra cuando un parado agrícola ha conseguido completar todas las peonadas, algo que no suele ser un problema en la comarca de Tierra de Barros.

Sánchez, como otros jornaleros acogidos a este programa, deben seguir pagando durante todo el año la cuota por acogerse al Aepsa, el conocido como 'sello', que cuesta 107 euros al mes. Sin embargo, mientras se cobra el paro agrícola ese dinero es retraído de la cantidad que les corresponde cobrar.

Habitualmente en Almendralejo, asegura, cualquier jornalero puede trabajar sin problema unos cuatro o cinco meses al año, como le pasa a él. Sin embargo, este año, como la campaña de aceituna de verdeo, la que más mano de obra requiere en el campo, ha sido casi inexistente, el trabajo se va a reducir considerablemente. Esa reducción está relacionada con la sequía y el ciclo del árbol.