Más de 1.200 kilómetros de carreteras extremeñas necesitan un arreglo urgente

Un total de 1.257 kilómetros de carreteras extremeñas necesitan una actuación urgente, en un plazo máximo de un año. Además, otros 950 kilómetros deberían ... ser arreglados igualmente antes de cuatro años. Son conclusiones a las que llega la Asociación Española de Carretera en su último informe sobre las carreteras españolas. En el caso de Extremadura, se considera que la inversión necesaria para mejorar el 40% de su red viaria que es necesario arreglar asciende a 602 millones de euros.

En su informe, este colectivo ha analizado las vías de la Red Nacional del Estado que pasan por cada comunidad, así como las de las redes autonómicas y forales (en el caso del País Vasco y Navarra).

Con todo, la situación de Extremadura es una de las mejores del país. Es la tercera con mejores niveles del estado de conservación, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Madrid.

Como destaca la Junta en una nota de prensa, el 38% del total de la red de carreteras en Extremadura presenta un deterioro nulo o leve, cuando la media nacional se encuentra en el 29%. Asimismo, un 22% tienen un deterioro moderado (19% de media nacional), y en un 17% de los casos el estado de la vía es grave, porcentaje que asciende al 20% en el caso de España. Finalmente, Un 23% de las carreteras en la región presenta un estado de conservación muy grave, por un 32% de media en el país. Es decir, destaca la Administración regional que en España un 52% de las carreteras presentan un estado de conservación grave o muy grave, frente al 40% en el caso de Extremadura.

Otro factor que se analiza en este informe de la AEC es la inversión necesaria para reparar estas carreteras deficientes, en que el caso de la comunidad autónoma extremeña se cifra en 600 millones de euros, y que asciende a casi 13.500 millones para toda España.

El análisis en el que se priorizan las necesidades de actuación, solo Aragón se sitúa en un nivel crítico, «aunque llaman también la atención los casos de La Rioja (con un 41% de sus carreteras en situación muy grave), Castilla-La Mancha (con un 40%), Castilla y León (39%) y Galicia (38)», destaca la Junta.

Por debajo de la media se posicionan, además de la Comunidad Valenciana y en orden ascendente, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña como las regiones que presentan el menor porcentaje de carreteras con deterioros de consideración.