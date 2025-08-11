HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Personal de mantenimiento arregla una carretera extremeña HOY

Más de 1.200 kilómetros de carreteras extremeñas necesitan un arreglo urgente

Un informe de la Asociación Extremeña de la Carretera sitúa a la región como la tercera que tiene su red viaria en mejor estado

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:57

Un total de 1.257 kilómetros de carreteras extremeñas necesitan una actuación urgente, en un plazo máximo de un año. Además, otros 950 kilómetros deberían ... ser arreglados igualmente antes de cuatro años. Son conclusiones a las que llega la Asociación Española de Carretera en su último informe sobre las carreteras españolas. En el caso de Extremadura, se considera que la inversión necesaria para mejorar el 40% de su red viaria que es necesario arreglar asciende a 602 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  2. 2 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  3. 3 Arde un coche en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
  4. 4 Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo
  5. 5 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  6. 6 Descalificado el pacense Jorge Hernández con el 4x100 tras ganar el oro europeo
  7. 7

    Plasencia, la ciudad que arde de madrugada
  8. 8

    El cacereño que ha revolucionado la repostería desde la calle Pintores
  9. 9 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  10. 10

    Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de 1.200 kilómetros de carreteras extremeñas necesitan un arreglo urgente

Más de 1.200 kilómetros de carreteras extremeñas necesitan un arreglo urgente