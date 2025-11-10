116 empresas del sector turístico piden las ayudas de la Junta de Extremadura por los incendios forestales Más de la mitad de las solicitudes recibidas por la Consejería de Cultura corresponden al municipio cacereño de Hervás

Incendio en las inmediaciones de Hervás el pasado mes de agosto que llevó a confinar a la población.

Juan Soriano Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:22

Un total de 116 empresas del sector turístico de la comunidad ha solicitado las ayudas convocadas por la Junta de Extremadura para tratar de paliar las consecuencias de los incendios forestales ocurridos el pasado verano en la región.

El Gobierno regional aprobó a finales de septiembre un decreto-ley de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales que se registraron en Extremadura en los meses de junio, julio y agosto. Este tipo de normas permite actuar de forma urgente, en este caso para contribuir al sostenimiento de las actividades económicas que resultaron más afectadas, como la agricultura y la ganadería, y evitar su cierre por pérdidas. Entre los sectores incluidos estaba también el turístico, ya que se considera clave para el sostenimiento de la economía y la fijación de población en zonas rurales.

Para ello, se acordó una ayuda fija por establecimiento de 1.200 euros, más una cantidad variable en función de la tipología y el tamaño del negocio. El mínimo a percibir se estableció en 1.200 euros, para actividades de ocio, mientras que el máximo era de 3.000 euros, para hoteles con más de cincuenta habitaciones. La dotación ascendía a 300.000 euros.

La cuantía de las ayudas se calculó teniendo en cuenta los intervalos en los que se encontraba la media aritmética del 25% de la reducción de ingresos de los establecimientos en los días en que acontecieron los incendios.

El plazo de presentación de solicitudes fue de un mes y concluyó el pasado 24 de octubre. El número de peticiones estaba condicionado por las propias limitaciones que imponía el decreto-ley, ya que las ayudas sólo se destinaban a los trece municipios cuya población fue confinada, evacuada total o parcialmente o aislada a causa de los incendios. Con ello se pretendía compensar de forma directa la pérdida de reservas causadas por estas medidas de protección civil y por tanto la caída de ingresos.

Esas localidades son Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Segura de Toro, Rebollar, Jarilla, Cabezabellosa, Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Cabezuela del Valle, Jerte, Navaconcejo y Tornavacas. En las cuatro últimas las medidas de prevención se limitaron a casas aisladas, y en ese caso las ayudas se dirigen únicamente a las empresas de actividades turísticas alternativas. Otra cuestión que reducía aún más el alcance de la convocatoria.

Para acceder a estas ayudas se exigía, entre otras cuestiones, que las empresas estuvieran ejerciendo la actividad turística en el momento de los incendios, con la correspondiente inscripción en el registro autonómico.

Asimismo, se requiere no incurrir en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario que recoge la Ley de Subvenciones de Extremadura, como tener deudas con hacienda y la Seguridad Social (a pesar de que en la exposición de motivos se indica lo contrario).

Más de la mitad de Hervás

Según indica la Consejería de Cultura y Turismo, más de la mitad de las solicitudes, en concreto 63, corresponde al municipio de Hervás, uno de los principales destinos turísticos de la zona.

De Casas del Monte se han presentado doce peticiones, de Cabezabellosa nueve, de Jerte siete y de Cabezuela del Valle seis. Villar de Plasencia, Segura de Toro y Jarilla han aportado cuatro cada una y de Navaconcejo hay tres, mientras que Gargantilla y Rebollar han registrado una cada una. De otros emplazamientos proceden otras dos demandas de ayuda.

En cuanto al tipo de negocio que ha solicitado la subvención, dos de cada tres son alojamientos turísticos con un total de 77 solicitudes para casas rurales, apartamentos, albergues o campamentos. A esto se suman 27 restaurantes y doce empresas de actividades alternativas.

La Consejería de Cultura y Turismo señala que el pago se hará hasta agotar el crédito disponible atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes.

El decreto-ley que recoge estas ayudas fue convalidado el pasado 23 de octubre, en la última sesión plenaria de la legislatura. Tras esto, los grupos de la oposición solicitaron que pasara a tramitarse como proyecto de ley, lo que permitía plantear enmiendas y por tanto posibilidades de aumentar la dotación o el alcance de estas subvenciones. Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas que se produjo cinco días después ha hecho que todas las iniciativas en curso en la Asamblea de Extremadura caduquen, por lo que se aplicará la redacción tal como fue aprobada por el Gobierno regional.