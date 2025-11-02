HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Una mujer se somete a una mamografía para la detección del cáncer de mama. HOY
Cáncer de mama

11.000 extremeñas, citadas para una mamografía en el programa de detección de cáncer

Este programa del SES está dirigido a mujeres de 48 a 69 años residentes en Extremadura inicia este lunes su programación de noviembre

R. H.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 11.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de noviembre, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 6.800 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las tres unidades móviles con que cuenta este programa del SES, que visitarán este mes doce poblaciones de la región.

Noticias relacionadas

Extremadura enviará los datos de cribados de cáncer cuando el Ministerio habilite una plataforma

El SES utiliza un sistema de alarmas para que no haya fallos en el cribado de cáncer de mama

El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

El resto, casi 4.400 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES.

Ruta de las unidades móviles

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos, el lunes 3 de noviembre, en la localidad pacense de Bodonal de la Sierra y la localidad cacereña de Valencia de Alcántara. Continuarán después sus itinerarios en Segura de León, Fuentes de León, Cabeza La Vaca, Gargáligas, Guadalperales, Orellana La Vieja, San Pedro de Mérida, Alburquerque, La Codosera y Cáceres.

También están citadas las usuarias de otras once pequeñas poblaciones que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en estas unidades móviles.

Es el caso de las mujeres de Acedera y Orellana de La Sierra, Alcorneo, Jola, La Huertas de Cansa, Las Lanchuela, Las Casiñas, La Aceña, San Pedro, Fontañera y El Pino.

Mamografías en los centros de especialidades

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante este mes en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los diferentes centros de Atención Especializada.

Concretamente, 1.494 serán atendidas en Badajoz, 602 en Cáceres, 120 en Coria, 533 en Don Benito-Villanueva, 576 en Mérida, 167 en Almendralejo, 208 en Zafra, 160 en Navalmoral de la Mata, 400 en Plasencia y 67 en Talarrubias.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 48 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 47 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.

