Imagen de archivo de empleados públicos en oficinas de la Junta.

100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre

La subida forma parte de un acuerdo nacional que incrementará un 11,4% las nóminas de los empleados públicos hasta 2028

Ana B. Hernández

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:05

Alrededor de 100.000 empleados públicos de Extremadura verán ya en sus nóminas de diciembre un aumento de sus ingresos por el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT, que en el conjunto del país alcanzará a más de tres millones de trabajadores.

El llamado 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía' contempla una subida salarial del 11,5 % entre 2025 y 2028, elimina la tasa de reposición en los procesos selectivos, refuerza la promoción interna, agiliza las oposiciones y mejora aspectos como la presencialidad en la atención ciudadana, la igualdad, los permisos, la formación digital y la acción social, según han destacado las dos organizaciones sindicales que han firmado el pacto.

El acuerdo pone fin a la congelación salarial de este año y establece un calendario de incrementos con aplicación ya en el último mes de este año. En diciembre en las nóminas de los empleados públicos de la región se hará efectivo un aumento del 2,5%, consolidable y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, que se abonará ahora en una única paga.

El segundo aumento salarial será en 2026. Un 1,5 % más al que se sumará un 0,5% si el IPC es igual o superior al 1,5%. La mayor subida se hará realidad en 2027, con un 4,5%, y se cerrará por el momento en 2028 con otro 2% adicional. En total, los sueldos se incrementarán un 11,4% hasta 2028.

«Los empleados públicos recuperarán casi 3 puntos de poder adquisitivo, porque el acuerdo acaba con la congelación salarial, y mejora además las condiciones laborales», valora UGT.

En concreto, contempla la eliminación definitiva de la tasa de reposición en las oposiciones -lo que permitirá rejuvenecer plantillas, reducir la temporalidad estructural y adecuar la oferta de empleo a las necesidades reales de los servicios-, y recoge el compromiso de ejecutar las ofertas en un año, ampliar las plazas de atención a la ciudadanía, consolidar los concursos de méritos como vía ordinaria para la provisión de puestos y mejora de los permisos por fuerza mayor, enfermedades graves, conciliación y atención a familiares, entre otras.

CSIF asegura ha sido clave para su visto bueno que el acuerdo recoja mejoras en permisos, acción social, prestación sanitaria del mutualismo administrativo, jubilaciones de clases pasivas y que las revisiones de los complementos por residencia así como las indemnizaciones por razones de servicio se revisen al alza el próximo año.

«Hemos suscrito este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con las y los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN (gasto en defensa)», expone la organización.

Los sindicatos hacen un llamamiento a la Junta, diputaciones y ayuntamientos para que pongan en marcha de inmediato los trámites necesarios para que los 100.000 empleados de la región cobren la subida en sus nóminas de diciembre.

Te puede interesar

